Весна та початок літа – це ідеальний час, аби подбати про захист городу від ведмедки: ці шкідники вже прокинулися зі сплячки та починають вилазити на пошуки їжі. Особливо небезпечні вони для ніжної розсади, яку щойно пересадили у відкритий ґрунт, пише The Spruce.
Цікаво Як захистити вишні від шпаків: садівники розповіли найкращий лайфхак
Як позбутися ведмедки на городі?
Ведмедка – це один з найбільш небезпечних шкідників на городу. По-перше, вони нищать усе на своєму шляху без жодного розбору. По-друге, лише за один раз самка ведмедки відкладає до 300 яєць, тож боротьба з комахами може стати досить складною.
Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
У списку культур, які ведмедка активно нищить, є практично усе, що висаджують городники: полуниця, морква, капуста, злаки, буряки, картопля, помідори, дині, огірки, гарбузи тощо. Окрім того, ведмедка може пробратися і в сад – там ці комахи активно поїдають коріння груш, слив, вишень, черешень, абрикосів та персиків.
Ведмедка може швидко зашкодити рослинам / Фото Pexels
І щойно ви помітите хоч одну ведмедку на городі, діяти потрібно швидко. Ось кілька ефективних способів боротьби з ведмедками:
- Мильний розчин. Якщо ви натрапили на комаху, можна залити її розчином з мила, або ж прального порошку. Заливати потрібно в нори, які риє комаха – і через певний час вона вилізе на поверхню. Після цього потрібно зловити її і розчавити.
- Пастки-приманки. Стару банку потрібно обмазати варенням по краях, а також покласти всередину кілька ложок. Закопайте банку на городі так, аби на поверхні лишалися тільки її краї. Вночі ведмедки заповзуть у банку, але вибратися з неї вже не зможуть.
- Настій валеріани. В 10 літрах води потрібно розчинити 3 столові ложки валеріани, а після цього щотижня підливати під кущі та рослини по склянці розчину. Зазвичай для того, аби позбутися шкідника, достатньо місяця.
- Посадка календули, чорнобривців, хризантем. Кілька з цих рослин можуть відлякувати ведмедку через свій запах та особливі речовини у корінні.