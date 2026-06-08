Весна та початок літа – це ідеальний час, аби подбати про захист городу від ведмедки: ці шкідники вже прокинулися зі сплячки та починають вилазити на пошуки їжі. Особливо небезпечні вони для ніжної розсади, яку щойно пересадили у відкритий ґрунт, пише The Spruce.

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Як позбутися ведмедки на городі?

Ведмедка – це один з найбільш небезпечних шкідників на городу. По-перше, вони нищать усе на своєму шляху без жодного розбору. По-друге, лише за один раз самка ведмедки відкладає до 300 яєць, тож боротьба з комахами може стати досить складною.

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У списку культур, які ведмедка активно нищить, є практично усе, що висаджують городники: полуниця, морква, капуста, злаки, буряки, картопля, помідори, дині, огірки, гарбузи тощо. Окрім того, ведмедка може пробратися і в сад – там ці комахи активно поїдають коріння груш, слив, вишень, черешень, абрикосів та персиків.



Ведмедка може швидко зашкодити рослинам / Фото Pexels

І щойно ви помітите хоч одну ведмедку на городі, діяти потрібно швидко. Ось кілька ефективних способів боротьби з ведмедками: