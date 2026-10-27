В лоток или в барабан: вот куда на самом деле нужно наливать гель для стирки
Несмотря на то, что стирать белье приходится очень часто, далеко не все люди на самом деле знают, куда нужно заливать стиральный гель. А это имеет очень большое значение.
Большинство людей привыкли, что стиральный гель и кондиционер нужно заливать исключительно в специальный отсек стиральной машины, и никуда больше. Но оказывается, это не всегда так – бывают случаи, когда жидкость лучше заливать прямо в барабан, пишет The Spruce.
Куда заливать гель для стирки?
Во многих современных стиральных машинах есть специальные отсеки не только для порошка, но и для геля и кондиционера. Обычно они расположены в левом верхнем углу машины. Открыв крышку, можно увидеть, что лоток разделен на три секции.
Но для того, чтобы белье действительно было чистым после стирки, следует разобраться, как работают первый и второй отсеки машины.
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Первый отсек обычно обозначают римской цифрой I или буквой А. Его нужно заполнять только в том случае, если вы хотите включить режим с предварительным замачиванием. А вот второй отсек, основной, предназначен для стирального средства.
Третий отсек обычно обозначают цветочком или снежинкой – туда заливают кондиционер-ополаскиватель.
В основной отсек можно засыпать не только порошок, но и наливать жидкое средство для стирки. Но в некоторых случаях вообще не нужно заливать гель в отсек: некоторые средства для стирки находятся в специальных дозирующих контейнерах, и их нужно просто поместить в барабан с одеждой.
То же самое касается и капсул для стирки: жидкое средство находится в специальной оболочке, и ее не нужно прокалывать или удалять. Капсулы просто достают из коробки и кладут в барабан с грязной одеждой.