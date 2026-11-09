Не вбивайте гвоздь в ствол дерева: специалисты объяснили, чем это грозит

Деревья в саду порой годами разрастаются пышными ветвями, но отказываются радовать сочными плодами. Некоторые хозяева пытаются решить эту проблему радикальными народными методами, однако такой подход может окончательно погубить растение.

Почему садоводы вбивают гвозди в деревья?

Среди необычных народных советов для сада часто рекомендуют вбить металлический гвоздь прямо в ствол, чтобы стимулировать появление завязи, пишет Blikk. Сторонники этого метода убеждены, что сильное повреждение коры заставляет растение переключиться с наращивания ветвей на активное размножение. По этой логике дерево воспринимает повреждение как смертельную угрозу и срочно направляет все соки на образование цветов и плодов, чтобы оставить потомство.

Вбитый в ствол гвоздь может изменить поведение дерева и ускорить появление урожая,

– отметила садовница Марилуза дель Кампо.

В то же время специалисты подчеркивают, что стресс далеко не всегда идет на пользу растениям. Даже если отдельные неблагоприятные факторы иногда ускоряют цветение, умышленное повреждение древесины не имеет никакого научного подтверждения.

Почему этот метод опасен?

Убедительных доказательств того, что гвоздь увеличивает количество плодов, нет, поэтому считать этот трюк надежным не стоит. Зато открытая рана на коре создает серьезные проблемы:

через поврежденные ткани внутрь легко проникают опасные грибки и возбудители инфекций;

ржавое железо не является удобрением и никак не насыщает дерево питательными веществами;

для молодых, ослабленных или больных саженцев такая травма может оказаться фатальной.



Гвоздь в плодовое дерево лучше не забивать / Фото Pexels

Как помочь плодовым деревьям давать больше урожая?

Вместо рискованных экспериментов обеспечьте саду правильный базовый уход. Прежде всего проверьте, не страдает ли крона от недостатка солнца, ведь плодовым культурам нужно открытое и хорошо освещенное место.

Также следите за состоянием почвы и обязательно поливайте деревья во время длительной засухи. Особое внимание уделите подкормке: избыток азотных удобрений заставляет растение наращивать густую листву в ущерб цветам. Все удобрения вносите умеренно и с учетом возраста дерева.

Как правильно ухаживать за деревом с помощью обрезки?

Для хорошего освещения ветвей важно своевременно прореживать крону, избегая ее загущения. Зимой деревьям помогает безопасная обрезка, во время которой удаляют не более 10–20 % ветвей за один сезон, чтобы не спровоцировать рост пустых побегов.