Без этих инструментов не обойтись: вот что следует купить еще до сбора урожая

Сбор урожая – это очень ответственный период для дачников, и поэтому о всех необходимых инструментах нужно позаботиться заранее. Ведь впоследствии даже день или два задержки могут привести к тому, что часть растений загниет и станет непригодной для использования.

Для дачников горячая пора начинается задолго до того, как на огороде созреют овощи, а в саду – ягоды и фрукты. Прежде всего нужно запастись необходимыми инструментами, чтобы работать эффективнее, быстрее и безопаснее, пишет The Washington Post.

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Какие инструменты нужно купить перед сбором урожая?

Если вы будете долго откладывать покупку необходимого инвентаря, со временем это может превратиться в настоящую проблему: в разгар сезона садоводам найти нужные инструменты может быть в разы сложнее. Кроме того, тогда гораздо проще совершить необдуманную, поспешную покупку.

Поэтому опытные дачники советуют готовить сани летом, а вилы и лопаты – еще когда плоды висят на грядках зеленые. Так что лучше уже сейчас проверить кладовую и убедиться, что в вашем арсенале есть все необходимые вещи.

Придбати садові інструменти можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото. Окрім звичних вже лопат та вил, для збору врожаю можуть знадобитися також спеціальні сітки, рукавиці, а також різна тара. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

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Вилы

Садовые вилы – это один из самых полезных инструментов на огороде, когда нужно собирать урожай – и особенно картофель. Но с их помощью можно аккуратно выкапывать и морковь, и свеклу, и другие корнеплоды.

Именно при использовании вил снижается риск повреждения овощей, а значит, они смогут дольше храниться. Лучше всего выбирать модели с закаленными стальными зубцами и прочной рукояткой, способной выдержать большие нагрузки. Вот какие вилы можно выбрать для дачи:

Bellota – пятизубые вилы из специальной кованой стали. Зубцы заточены и закалены по всей длине для максимальной эффективности, а покрытие устойчиво к коррозии.

– пятизубые вилы из специальной кованой стали. Зубцы заточены и закалены по всей длине для максимальной эффективности, а покрытие устойчиво к коррозии. Вилы садовые цельнокованые – это надежный помощник в хозяйстве с эргономичной конструкцией рукоятки и высокой эффективностью. Вилами можно удалять растения, перекапывать почву и собирать урожай.

Секатор и садовые ножницы

Для сбора винограда, ягод и фруктов секатор просто незаменим – с его помощью можно делать аккуратные срезы, пишет Epic Gardening. Это не только придает урожаю "товарный" вид, но и позволяет не наносить лишний вред растению.

Лопата

Трудно представить любую дачу без качественной лопаты – она нужна и для выкапывания корнеплодов, и для пересадки растений, и для перекопки грядок уже после сбора урожая.

Лопат в хозяйстве должно быть несколько – штыковая и совковая. Вот несколько качественных вариантов:

Flora – совковая лопата с металлической ручкой, способная выдержать работу не только с почвой, но и с щебнем и песком.

совковая лопата с металлической ручкой, способная выдержать работу не только с почвой, но и с щебнем и песком. Strend Pro Premium – штыковая лопата, которая станет долговечным инструментом для сада и огорода. Форма лопаты позволяет ей легко проникать в почву.



Лопата очень важна для сбора урожая / Фото Pexels

Сетки для сбора плодов и ягод

Когда речь заходит о сборе слив, вишен, черешен, орехов и шелковицы, опытные садоводы часто используют специальные сетки. Их расстилают под деревом: тогда после встряхивания плоды падают вниз, и их можно очень быстро собрать.

Это не только ускоряет сбор, но и помогает сохранить плоды чистыми.

Корзины, контейнеры и ведра

Урожай после сбора нужно куда-то складывать – и тара часто не менее важна, чем инструмент для сбора. Для ягод лучше использовать невысокие ящики с вентиляцией – это поможет им не мнуться и не портиться слишком быстро.

А вот картофель, свеклу, тыквы и т. п. можно складывать в большие пластиковые ведра.



Для разных плодов нужна разная тара / Фото Pexels

Рабочие перчатки

Во время сбора урожая руки постоянно соприкасаются с инструментами, соком растений и почвой – и прочные перчатки не только защищают от порезов, но и сохраняют мягкость кожи.