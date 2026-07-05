Для дачників гаряча пора починається задовго до того, як на городі достигнуть овочі, а в саду – ягоди та фрукти. Передусім потрібно запастися необхідними інструментами, аби працювати ефективніше, швидше та безпечніше, пише The Washington Post.

Цікаво Туристичні стільці VS гамаки: що взяти з собою на природу

Які інструменти потрібно купити перед збором врожаю?

Якщо ви будете довго відтягувати з покупкою необхідного реманенту, згодом це може перетворитися у справжню проблему: у гарячу пору для садівників знайти необхідні інструменти може бути в рази складніше. Окрім того, тоді набагато простіше здійснити необдуману, поспішну покупку.

Тож досвідчені дачники радять готувати сани влітку, а вила та лопати – ще коли плоди висять на грядках зелені. Тож краще вже зараз перевірити комору та переконатися, що у вашому арсеналі є усі потрібні речі.

Придбати садові інструменти можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото. Окрім звичних вже лопат та вил, для збору врожаю можуть знадобитися також спеціальні сітки, рукавиці, а також різна тара. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

На Prom продається реманент для різного бюджету — від базових моделей до спеціалізованих інструментів з додатковими розумними функціями. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%.

Вила

Садові вила – це один з найбільш корисних інструментів на городі, коли потрібно збирати врожай – і особливо картоплю. Але можна ними акуратно викопувати і моркву, і буряк, і інші коренеплоди.

Саме з використанням вил зменшується ризик пошкодження овочів, а відтак вони зможуть пролежати довше. Найкраще обирати моделі з загартованими сталевими зубцями та міцним держаком, що може витримати великі навантаження. Ось які вила можна обрати для дачі:

Bellota – п'ятизубі вила зі спеціальної кованої сталі. Зубці заточені та загартовані по всій довжині для максимальної ефективності, а покриття стійке до корозії.

– п'ятизубі вила зі спеціальної кованої сталі. Зубці заточені та загартовані по всій довжині для максимальної ефективності, а покриття стійке до корозії. Вила копальні цільноковані – це надійний помічник у господарстві з ергономічною конструкцією ручки та високою ефективністю. Вилами можна видаляти рослини, розкопувати ґрунт та діставати врожай.

Секатор та садові ножиці

Для збору винограду, ягід та фруктів секатор просто незамінний – з ним можна робити акуратні зрізи, пише Epic Gardening. Це не тільки надає врожаю "товарного" вигляду, але й дозволяє не шкодити зайвий раз рослині.

Лопата

Важко уявити будь-яку дачу без якісної лопати – вона потрібна й для викопування коренеплодів, і пересаджування рослин, і перекопування грядок вже після того, як урожай буде зібрано.

Лопат у господарстві має бути кілька – штикова та совкова. Ось кілька якісних варіантів:

Flora – совкова лопата з металевою ручкою, що може витримати роботу не тільки з ґрунтом, але й з щебенем та піском.

– совкова лопата з металевою ручкою, що може витримати роботу не тільки з ґрунтом, але й з щебенем та піском. Strend Pro Priemium – штикова лопата, що стане довговічним інструментом для саду та городу. Форма лопати дозволяє їй легко проникати в ґрунт.



Лопата дуже важлива для збору врожаю / Фото Pexels

Сітки для збору плодів та ягід

Коли мовиться про збір слив, вишень, черешень, горіхів та шовковиці, досвідчені садівники часто використовують спеціальні сітки. Їх розстеляють під деревом: тоді після струшування плоди падають вниз, і їх можна дуже швидко зібрати.

Це не тільки прискорює збір, але й допомагає зберегти плоди чистими.

Кошики, контейнери та відра

Урожай після збору потрібно у щось класти – і тара часто є не менш важливою за інструмент для збору. Для ягід краще використовувати невисокі ящики, що мають вентиляцію – це допоможе їм не м'ятися і не псуватися надто швидко.

А ось картоплю, буряки, гарбузи тощо можна складати у великі пластикові відра.



Для різних плодів потрібна різна тара / Фото Pexels

Робочі рукавички

Руки під час збору врожаю постійно контактують з інструментами, соком рослин та ґрунтом – і міцні рукавички не тільки захищають від порізів, але й зберігають м'якість шкіри.