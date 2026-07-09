Эта стрижка – хит лета 2026 года: она омолаживает и подходит практически всем женщинам

Короткие прически этим летом снова входят в моду. Знакомая большинству из нас стрижка "итальянский боб" выглядит довольно женственно и элегантно, поэтому рекомендуем присмотреться к ней всем, кто планирует в этом сезоне сменить имидж.

Итальянский боб заканчивается на уровне подбородка или чуть выше плеч, пишет Interia Kobieta. В отличие от классического боба, эта стрижка отличается несколько более мягким объемом и легкими естественными волнами волос.

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Что нужно знать об итальянском бобе?

Тяжелые или тонкие пряди с поврежденными кончиками могут утяжелять лицо, а итальянский боб благодаря объему делает волосы гуще, ухоженнее и здоровее.

Визуально стрижка омолаживает благодаря удачному обрамлению лица. Кончики заканчиваются на линии челюсти, подчеркивая овал лица. Благодаря правильно подобранной длине стрижка может визуально сделать лицо худее.

Итальянский боб подойдет тем, у кого от природы тонкие и слабые волосы. Стрижка никогда не выглядит плоской на голове, а словно с естественными волнами, которые всегда выглядят как после укладки в парикмахерской.



Изысканная стрижка / Фото Pinterest

Кому подойдет стрижка?

Стрижка подходит многим, однако идеальный вариант стоит подбирать в соответствии с типом лица, шеи и волос.

Женщинам с овальным лицом подойдет любая стрижка – от самой короткой до более длинной, заканчивающейся у подбородка.Круглому лицу подойдет боб ниже линии челюсти, с легкими волнами на концах и объемом сверху.

Для квадратного лица стоит выбирать менее геометричный вариант стрижки, с волнистыми концами на щеках. Удлиненному лицу подойдет итальянский боб с челкой, чтобы сбалансировать пропорции.



Стрижка подходит для разных типов лица / Фото Pinterest

Как укладывать итальянский боб?

Преимуществом стрижки является легкая укладка щеткой или плойкой. Для ежедневного использования рекомендуют втирать в волосы легкий мусс, разглаживающий крем или текстурирующий спрей, а затем высушить феном, слегка приподнимая корни.

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Для тонких волос можно использовать круглую щетку, чтобы придать объем. Для элегантного образа можно создать легкие волны с помощью выпрямителя.

Специалисты ради разнообразия советуют менять пробор. Стандартный пробор по центру – это классика, которая подходит для повседневной носки. А вот боковой пробор может добавить объема. Если заправить одну прядь за ухо, можно создать простой и женственный образ.