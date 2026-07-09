Італійський боб закінчується на рівні підборіддя чи трохи вище плечей, пише Interia Kobieta. На відміну від класичного бобу, стрижка має дещо м’якший об’єм й легкі натуральні хвильки волосся.

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Що треба знати про італійський боб?

Важкі чи тонкі пасма з пошкодженими кінчиками можуть обтяжувати обличчя, а італійський боб завдяки об’єму робить волосся густішим, доглянутішим та здоровішим.

Візуально стрижка омолоджує завдяки вдалому обрамленню обличчя. Кінчики закінчуються на лінії щелепи, підкреслюючи лінію обличчя. Завдяки правильно підібраній довжині стрижка може зробити обличчя худшим.

Італійський боб підійде для тих, у кого від природи тонке й слабке волосся. Стрижка ніколи не виглядає плоско на голові, а ніби з природними хвильками, які завжди виглядають як після укладки в перукарні.



Вишукана стрижка / Фото Pinterest

Кому підійде стрижка?

Стрижка підходить багатьом, проте ідеальну модифікацію варто підбирати до типу обличчя, шиї та волосся.

Жінкам з овальним обличчям підійде будь-яка стрижка – від найкоротшої до довшої, що закінчується біля підборіддя.Круглому обличчю підійде боб нижче лінії щелепи, з легким хвильками на кінцях та об’ємом зверху.

Для квадратного обличчя варто обирати вже менш геометричний варіант стрижки, з хвильками на щоках. Видовженому обличчю пасуватиме італійський боб з чубчиком, щоб збалансувати пропорції.



Стрижка підходить під різні типи обличчя / Фото Pinterest

Як укладати італійський боб?

Перевагою стрижки є легке укладання щіткою чи плойкою. Для щоденного використання рекомендують втирати у волосся легкий мус, розгладжуючий крем чи текстуруючий спрей, а тоді висушити феном, злегка піднімаючи коріння.

Придбати мус, крем чи спрей для волосся можна на Prom. Окрім цих засобів можуть знадобитися ще й шампунь, маска чи кондиціонер для волосся. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Для тонкого волосся можна використовувати круглу щітку, щоб додати об’єму. Для елегантного вигляду можна створити легкі хвильки за допомогою випрямляча.

Фахівці заради різноманіття радять змінювати проділ. Стандартний проділ по центру є класикою й підходить для щоденного носіння. А от бічний проділ може додати об’єму. Якщо заправити одне пасмо за вуха, можна створити простий та жіночний образ.