Итальянский боб заканчивается на уровне подбородка или чуть выше плеч, пишет Interia Kobieta. В отличие от классического боба, эта стрижка отличается несколько более мягким объемом и легкими естественными волнами волос.

Читайте также Быстро сушат и просты в использовании: варианты фенов для волос до 5 тысяч гривен

Что нужно знать об итальянском бобе?

Тяжелые или тонкие пряди с поврежденными кончиками могут утяжелять лицо, а итальянский боб благодаря объему делает волосы гуще, ухоженнее и здоровее.

Визуально стрижка омолаживает благодаря удачному обрамлению лица. Кончики заканчиваются на линии челюсти, подчеркивая овал лица. Благодаря правильно подобранной длине стрижка может визуально сделать лицо худее.

WhatsApp Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости Добавить

Итальянский боб подойдет тем, у кого от природы тонкие и слабые волосы. Стрижка никогда не выглядит плоской на голове, а словно с естественными волнами, которые всегда выглядят как после укладки в парикмахерской.

Изысканная стрижка / Фото Pinterest
Изысканная стрижка / Фото Pinterest

Кому подойдет стрижка?

Стрижка подходит многим, однако идеальный вариант стоит подбирать в соответствии с типом лица, шеи и волос.

Женщинам с овальным лицом подойдет любая стрижка – от самой короткой до более длинной, заканчивающейся у подбородка.Круглому лицу подойдет боб ниже линии челюсти, с легкими волнами на концах и объемом сверху.

Для квадратного лица стоит выбирать менее геометричный вариант стрижки, с волнистыми концами на щеках. Удлиненному лицу подойдет итальянский боб с челкой, чтобы сбалансировать пропорции.

Стрижка подходит для разных типов лица / Фото Pexels
Стрижка подходит для разных типов лица / Фото Pinterest

Как укладывать итальянский боб?

Преимуществом стрижки является легкая укладка щеткой или плойкой. Для ежедневного использования рекомендуют втирать в волосы легкий мусс, разглаживающий крем или текстурирующий спрей, а затем высушить феном, слегка приподнимая корни.

Придбати мус, крем чи спрей для волосся можна на Prom. Окрім цих засобів можуть знадобитися ще й шампунь, маска чи кондиціонер для волосся. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Для тонких волос можно использовать круглую щетку, чтобы придать объем. Для элегантного образа можно создать легкие волны с помощью выпрямителя.

Специалисты ради разнообразия советуют менять пробор. Стандартный пробор по центру – это классика, которая подходит для повседневной носки. А вот боковой пробор может добавить объема. Если заправить одну прядь за ухо, можно создать простой и женственный образ.