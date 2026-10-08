Это самые неподходящие цветы для кладбища: даже не тратьте на них деньги

Осенью погода может существенно повлиять на то, как долго цветы будут сохранять свежий вид. Особенно это важно в октябре и ноябре, когда температура постепенно снижается, а первые заморозки могут наступить неожиданно. Поэтому перед покупкой цветов на кладбище стоит обратить внимание на их устойчивость к холоду.

Выбирая цветы на могилу, не стоит полагаться только на внешний вид растения, пишет Top. Такой подход приведет к тому, что цветы завянут через несколько дней.

Не все цветы подходят для могил, даже если они продаются в кладбищенских киосках или на рынках рядом с кладбищем.

Какие цветы не стоит покупать?

Низкая температура, дождь и ветер способны быстро лишить растения их красоты. Специалисты отмечают, что осенью сложнее всего ухаживать на могиле за цикламенами, орхидеями и фрезиями. Не выдерживают осеннего холода бегонии, гиацинты и герань.

Если купить эти цветы и принести на могилы, то уже через несколько холодных ночей их лепестки опадут, а растения потеряют свой вид.

Срезанные цветы хоть и красиво смотрятся в вазе, но уже через 3–5 часов они изменят цвет и станут вялыми. В ноябрьскую погоду букет роз и георгин совсем не подойдет.



Срезанные цветы быстро теряют свой вид / Фото Pexels

Из-за мороза и влажности их листья быстро завянут, а холодная вода только ухудшит ситуацию. Именно поэтому осенью на могилы стоит приносить композиции в горшках или выбирать стойкие цветы – гвоздики или гладиолусы.

Какие цветы лучше всего подходят для могил?

Среди кладбищенских цветов самым практичным выбором являются мелкоцветковые хризантемы. Они достаточно устойчивы к ветру и дождю, в отличие от сортов с большими цветами, которые быстро ломаются.

Также хорошо переносят холод вереск и анютины глазки. Они продаются в горшках в большинстве магазинов, поэтому приобрести их не составит труда. Осенью также стоит обратить внимание на очиток, который цветет вплоть до первых морозов.

На могилы стоит выбирать только те цветы, которые переносят холод и закалены к перепадам температур.