Это растение выдерживает мороз до -10 градусов: посадите его на кладбище вместо хризантем

Цветы на кладбище осенью не цветут, однако есть одно растение, способное выдерживать морозы вплоть до -10 °C. Речь идет о декоративной капусте, которая устойчива к осенним погодным условиям.

Ее называют "железным растением", пишет Interia Kobieta. Декоративная капуста образует плотные розетки разноцветных листьев с волнистыми краями. Лучше всего она растет на плодородной и хорошо дренированной почве в солнечном месте.

Почему декоративную капусту стоит посадить на кладбище?

Растение идеально подходит для посадки на могиле, поскольку достаточно простое в уходе. В последнее время декоративную капусту стали все чаще использовать вместо хризантем. Ее цвета прекрасно вписываются в осеннюю палитру, а листья могут быть фиолетовыми, красными, желтыми и белыми.



Декоративная капуста красиво смотрится / Фото Pexels

Приобрести эту декоративную капусту довольно легко, поскольку она продается в садовых центрах и цветочных магазинах. Чтобы она прижилась, после посадки нужно уделить время поливу. Почва должна быть постоянно влажной, но не мокрой.

Существует несколько сортов декоративной капусты, способных выдержать настоящие зимние морозы:

Нагоя F1 – растение бывает белого, розового и красного цвета. Эта декоративная капуста является самой популярной – обладает толстыми и плотными листьями, выдерживающими температуру до -15 °C.

Осака F1 – имеет гладкие листья, устойчива к перепадам температур и изменениям погодных условий. Прекрасно растет в горшках и образует круглые розетки.

Корал Квин и Корал Принц – имеют листья, напоминающие коралл с красной или белой серединкой. Сорт чрезвычайно морозоустойчив, поэтому способен выдержать декабрьские минусовые температуры.