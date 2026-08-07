Помойте этим кухонную столешницу: мухи больше не залетят в дом

Летом мухи очень активно размножаются. Всего одна самка может отложить 150 яиц, из которых через несколько дней появляются взрослые особи. В жаркие дни насекомые часто залетают на кухню, поэтому стоит узнать простые способы, которые помогут избавиться от них.

Вместо того чтобы использовать химические средства, лучше обратить внимание на специи, которые есть на каждой кухне, пишет Wprost Dom. Из-за интенсивного и резкого аромата насекомые стараются обходить помещение стороной и даже не залетают внутрь.

Почему мухи залетают в дом?

В теплые дни почти всегда у всех открыты окна, а пищевые остатки в мусорном ведре, слегка перезрелые фрукты, ягоды или овощи создают идеальную среду для привлечения и размножения мух и дрозофил.

У мух хорошо развито обоняние, поэтому они залетают в те помещения, где продукты уже начинают гнить.



Мухи залетают в дом, привлеченные различными запахами / Фото Pexels

Как отпугнуть мух?

Избежать появления насекомых на кухне можно благодаря использованию простой специи – корицы. У нее очень насыщенный аромат, который заставляет мух избегать мест, где ее хорошо слышно.

Достаточно просто посыпать корицей места возле дверей, подоконника или рядом с мусорным ведром. В противном случае будет достаточно лишь небольшого количества корицы на маленьком блюдце.

В качестве альтернативы можно использовать эфирное масло корицы, которое нужно разбавить водой и полученным раствором протереть столешницу и другие поверхности на кухне.

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Кроме того, отпугнуть мух поможет лавровый лист. В нем содержатся ароматические соединения, которые очень неприятны для насекомых.

Лавровый лист – недорогое средство, поэтому можно взять из упаковки несколько листьев и положить их на подоконник, рядом с фруктами или мусорным ведром. Так можно отпугнуть насекомых, которые досаждают в сильную жару.

Впрочем, наилучших результатов можно добиться благодаря простым действиям, которые нужно регулярно выполнять. Речь идет о постоянной замене мусорного пакета в корзине, хранении фруктов в закрытых контейнерах, а также обтирании столешниц от остатков еды.

Дополнительно можно установить москитные сетки на окнах, которые надежно защитят от появления мух на кухне.