Вместо того чтобы использовать химические средства, лучше обратить внимание на специи, которые есть на каждой кухне, пишет Wprost Dom. Из-за интенсивного и резкого аромата насекомые стараются обходить помещение стороной и даже не залетают внутрь.

Почему мухи залетают в дом?

В теплые дни почти всегда у всех открыты окна, а пищевые остатки в мусорном ведре, слегка перезрелые фрукты, ягоды или овощи создают идеальную среду для привлечения и размножения мух и дрозофил.

У мух хорошо развито обоняние, поэтому они залетают в те помещения, где продукты уже начинают гнить.



Мухи залетают в дом, привлеченные различными запахами / Фото Pexels

Как отпугнуть мух?

Избежать появления насекомых на кухне можно благодаря использованию простой специи – корицы. У нее очень насыщенный аромат, который заставляет мух избегать мест, где ее хорошо слышно.

Достаточно просто посыпать корицей места возле дверей, подоконника или рядом с мусорным ведром. В противном случае будет достаточно лишь небольшого количества корицы на маленьком блюдце.

В качестве альтернативы можно использовать эфирное масло корицы, которое нужно разбавить водой и полученным раствором протереть столешницу и другие поверхности на кухне.

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Кроме того, отпугнуть мух поможет лавровый лист. В нем содержатся ароматические соединения, которые очень неприятны для насекомых.

Лавровый лист – недорогое средство, поэтому можно взять из упаковки несколько листьев и положить их на подоконник, рядом с фруктами или мусорным ведром. Так можно отпугнуть насекомых, которые досаждают в сильную жару.

Впрочем, наилучших результатов можно добиться благодаря простым действиям, которые нужно регулярно выполнять. Речь идет о постоянной замене мусорного пакета в корзине, хранении фруктов в закрытых контейнерах, а также обтирании столешниц от остатков еды.

Дополнительно можно установить москитные сетки на окнах, которые надежно защитят от появления мух на кухне.