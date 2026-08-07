Вместо того чтобы использовать химические средства, лучше обратить внимание на специи, которые есть на каждой кухне, пишет Wprost Dom. Из-за интенсивного и резкого аромата насекомые стараются обходить помещение стороной и даже не залетают внутрь.
Почему мухи залетают в дом?
В теплые дни почти всегда у всех открыты окна, а пищевые остатки в мусорном ведре, слегка перезрелые фрукты, ягоды или овощи создают идеальную среду для привлечения и размножения мух и дрозофил.
У мух хорошо развито обоняние, поэтому они залетают в те помещения, где продукты уже начинают гнить.
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Мухи залетают в дом, привлеченные различными запахами / Фото Pexels
Как отпугнуть мух?
Избежать появления насекомых на кухне можно благодаря использованию простой специи – корицы. У нее очень насыщенный аромат, который заставляет мух избегать мест, где ее хорошо слышно.
Достаточно просто посыпать корицей места возле дверей, подоконника или рядом с мусорным ведром. В противном случае будет достаточно лишь небольшого количества корицы на маленьком блюдце.
В качестве альтернативы можно использовать эфирное масло корицы, которое нужно разбавить водой и полученным раствором протереть столешницу и другие поверхности на кухне.
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Кроме того, отпугнуть мух поможет лавровый лист. В нем содержатся ароматические соединения, которые очень неприятны для насекомых.
Лавровый лист – недорогое средство, поэтому можно взять из упаковки несколько листьев и положить их на подоконник, рядом с фруктами или мусорным ведром. Так можно отпугнуть насекомых, которые досаждают в сильную жару.
Впрочем, наилучших результатов можно добиться благодаря простым действиям, которые нужно регулярно выполнять. Речь идет о постоянной замене мусорного пакета в корзине, хранении фруктов в закрытых контейнерах, а также обтирании столешниц от остатков еды.
Дополнительно можно установить москитные сетки на окнах, которые надежно защитят от появления мух на кухне.