Замість того, щоб використовувати хімічні засоби, краще звернути увагу на спеції, які є на кожній кухні, пише Wprost Dom. Через інтенсивний та різкий аромат комахи намагаються оминати приміщення й навіть не залітають всередину.

Чому мухи залітають в оселю?

У теплі дні майже завжди у всіх відчинені вікна, а харчові залишки у сміттєвому баці, трішки перестиглі фрукти, ягоди чи овочі – створюють ідеальне середовище для приваблення і розмноження мух та дрозофілів.

Мухи мають добре розвинений нюх, тому залітають у ті приміщення, де вже починають гнити продукти.



Мухи залітають в оселю на різні запахи / Фото Pexels

Як відлякати мух?

Уникнути появи комах на кухні можна завдяки використанню простої спеції – кориці. Вона має дуже насичений аромат, який змушує мух уникати місць, де її добре чути.

Можна всього лише посипати корицею місця біля дверей, підвіконня чи поруч зі сміттєвим баком. В іншому випадку буде достатньо лише незначної кількості кориці на маленькому блюдці.

Як альтернативу можна використати ефірну олію кориці, яку потрібно розвести з водою і отриманим розчином протерти стільницю та інші поверхні на кухні.

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Крім того, відлякати мух допоможе лавровий лист. У ньому містяться такі ароматичні сполуки, які є дуже непривабливими для комах.

Лаврове листя є бюджетним, тому можна з упаковки взяти кілька листків й покласти на підвіконня, поруч з фруктами чи сміттєвим баком. Така проста річ здатна відлякати комах, які надокучають в сильну спеку.

Втім, отримати найкращі результати можна завдяки простим діям, яких треба регулярно дотримуватися. Йдеться про постійну заміну сміттєвого пакета у корзині, зберігання фруктів у закритих контейнерах, а також протирання стільниць від залишків їжі.

Додатково можна встановити москітні сітки на вікнах, які точно вбережуть від появи мух на кухні.