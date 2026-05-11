6 вещей, которые всегда надо стирать только вручную: машинка может их испортить

В современной жизни редко кто берется за стирку руками, ведь для очистки вещей есть стиральная машинка. Однако в ней нельзя стирать деликатные вещи. Именно поэтому ручная стирка для определенной одежды является необходимостью.

Дело в том, что часть вещей буквально не создана для автоматической стирки, пишет Real Simple. Именно поэтому, чтобы вещи не потеряли форму, цвет и текстуру, стоит стирать их руками.

Какие вещи надо стирать только вручную?

Шерстяные и кашемировые вещи

Свитера нельзя стирать в стиральной машинке, и дело здесь не только в образовании катышков.

"Наряды из шерсти, кашемира или других натуральных волокон, могут растягиваться или сжиматься в стиральной машине", – отметила эксперт Алисия Соколовски.

Вещи с кружевом

Кружево является очень деликатным, поэтому может легко зацепиться за барабан и порваться.

Вещи со сложными формами

С вещами, которые имеют складки или рюши, могут деформироваться от автоматической стирки. В машинке ткань "сбивается" и теряет свой задуманный вид.

Шелковые вещи

Шелк считается незаурядным деликатным материалом. В стиральной машине он может покрыться затяжками, поэтому ручная стирка позволяет сохранить гладкость и дорогой вид.



Шелк является достаточно деликатным материалом / Фото Pexels

Одежда из вискозы

Такой наряд производится из целлюлозы, поэтому машинная стирка способна привести к усадке.

Эти волокна легко поглощают воду и теряют свою структуру, когда они намокают,

– добавила специалист Алисия Соколовски.

Одежда с украшениями

Сильное вращение барабана может повредить вещи с бисером, блестками и вышивкой. Во время стирки клей может ослабиться под действием воды и тепла. А вот твердые элементы – кристаллы или камни, могут тереться о другие ткани и привести к повреждению.

Как стирать эти вещи руками?

Используйте теплую воду, поскольку горячая вода может привести к усадке или повреждению деликатных волокон.

Вместо агрессивных моющих средств – выберите порошок для деликатных тканей. Остатки моющего средства на вещах могут раздражать кожу, поэтому эти вещи стоит обязательно прополоскать в холодной воде.

Как вывести запах пота с одежды?

Для выведения запаха пота с вещей рекомендуют использовать пищевую соду и уксус, пишет Martha Stewart. Их преимущество заключается в том, что они нейтрализуют запахи и очищают ткань.

Сначала нужно сделать густую смесь из соды и воды и нанести на зону под павхами. Пасту нужно оставить на 30 минут, чтобы она впитала запахи. Но можно еще больше усилить эффект, добавить половину стакана уксуса в стирку.

Что еще стоит полезного узнать?

Чтобы в доме приятно пахло нужно в отсек для пылесоса засыпать парфюмированные гранулы кондиционера. Особенно хорошо этот трюк будет работать в помещениях, где есть домашние животные или часто накапливается пыль.

Таблетки для посудомоечной машины можно использовать для очистки жира на кухонных фасадах, химчистки диванов, мытья пола, и устранения запаха в трубах. Они также эффективны для очистки душевых леек, смесителей, раковин, ванн и унитазов от налета и минеральных отложений.