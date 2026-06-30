Как легче заснуть в сильную жару: метод охлаждения постели за 10 минут

Вечером бывает довольно сложно заснуть, хотя высокая температура воздуха и снижается. Чтобы не ворочаться долго в постели, стоит охладить ее перед сном с помощью одного простого метода.

Организм быстро засыпает, когда может отдавать тепло в более прохладную среду, пишет Wprost Dom. Но если матрас и постель нагрелись на солнце в течение всего дня, то телу будет сложно расслабиться и заснуть.

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Есть один замечательный метод, который советуют использовать для того, чтобы как можно быстрее заснуть.

Как легче заснуть в постели?

Один из самых простых способов – за 10 минут до сна положить на кровать прохладное полотенце. Перед этим его нужно поместить в холодильник. Смачивать его водой или ополаскивать под струей воды не стоит.

А вот охлажденное полотенце следует положить на подушку или чуть ниже. Таким образом, материал поглотит тепло от матраса и постельного белья.

Этот процесс быстрый и простой, и имеет все шансы действительно улучшить засыпание ночью. Однако эксперты отмечают, что следить за состоянием дома стоит в течение всего дня.



Холодное полотенце на кровати поможет охладить постель / Фото Pexels

Жалюзи и шторы следует закрывать с солнечной стороны. Квартиру нужно проветривать утром и вечером, а окна закрывать в самые жаркие часы дня. Если соблюдать эти простые правила, то постель не будет так сильно нагреваться.

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А еще поток воздуха от вентилятора следует направлять на кровать перед сном, а не после того, как вы ляжете в нее. Всего несколько минут такого проветривания помогут охладить постель и ускорят отвод тепла из нагретых тканей.