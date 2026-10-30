Мокрая обувь высохнет всего за несколько часов: простой лайфхак от бабушки

С наступлением осени становится все сложнее идеально подобрать одежду для выхода на улицу, ведь погода меняется невероятно быстро. А если "промахнуться" с обувью, можно легко вернуться домой с мокрыми ногами. И сушку обуви лучше не откладывать, иначе она может развалиться, а внутри появится неприятный запах.

Мокрые ботинки – это явление, которого, к сожалению, практически невозможно избежать ни осенью, ни зимой. К счастью, решить эту проблему можно довольно быстро – и для этого даже не нужна электроэнергия, пишет Better Homes&Gardens.

Как быстро высушить обувь?

Первое, что нужно сделать после того, как вы вернулись домой с мокрой обувью, – это вынуть стельки и развязать шнурки. Так каждая часть ботинок будет высыхать более равномерно и быстрее.

После этого обувь нужно аккуратно промокнуть изнутри и снаружи сухим полотенцем. Это впитает лишнюю воду, прежде чем она просочится в материал. Следующий шаг прост и доступен: обувь нужно наполнить бумажными полотенцами, газетами или специальными насадками для обуви.

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Этот наполнитель будет впитывать влагу и сохранять форму ботинок во время высыхания. Для достижения наилучших результатов влажный наполнитель нужно заменять каждые несколько часов. Обувь следует поставить в открытое, приподнятое место с хорошей вентиляцией, чтобы она высохла на воздухе. В зависимости от степени намокания иногда нужно ждать около суток, чтобы обувь полностью просохла. Но в зависимости от материала это может произойти значительно быстрее.

Важно! Сушить обувь под феном или на батарее – плохая идея. И даже несмотря на то, что кажется, будто это ускорит процесс, и это действительно отчасти правда, такая сушка может быстро испортить обувь.

Что делать, чтобы обувь не пахла?

Еще одна проблема, возникающая при намокании обуви: в ней появляется сильный неприятный запах. К счастью, и с этой проблемой можно быстро справиться, и для этого даже не нужно ничего покупать. Вот несколько простых способов, которые помогут: