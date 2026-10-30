Мокре взуття висохне всього за кілька годин: елементарний лайфхак від бабусі

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Мокрі черевики – це явище, якого, на жаль, практично неможливо уникнути що восени, що взимку. На щастя, розібратися з проблемою можна досить швидко – і для цього навіть не потрібна електрика, пише Better Homes&Gardens.

Як швидко висушити взуття?

Перше, що потрібно зробити після того, як ви повернулися додому з мокрим взуттям – це вийняти устілки та розв'язати шнурки. Так кожна частина черевиків буде висихати рівномірніше та швидше.

Після цього взуття потрібно акуратно промокнути зсередини та ззовні сухим рушником. Це поглине зайву воду перед тим, як вона просочиться у матеріал. Наступний крок простий і доступний: взуття потрібно наповнити паперовими рушниками, газетами чи спеціальними насадками для взуття.

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Цей наповнювач поглинатиме вологу та зберігатиме форму черевиків під час висихання. Для найкращих результатів вологий наповнювач потрібно замінювати кожні кілька годин. Взуття слід поставити у відкрите, підняте місце з гарною вентиляцією, аби воно висохло на повітрі. Залежно від ступеня промокання, іноді потрібно чекати близько доби, аби взуття повністю просохло. Але залежно від матеріалу це може трапитися значно швидше.

Важливо! Сушити взуття під феном чи батареєю – це погана ідея. І навіть попри те, що видається, ніби це прискорить процес, і це дійсно частково правда – таке сушіння може швидко зіпсувати взуття.

Що робити, щоб взуття не смерділо?

Ще одна проблема, що виникає під час промокання взуття: в ньому з'являється сильний неприємний запах. На щастя, і з цією проблемою можна швидко впоратися, і для цього навіть не потрібно нічого купувати. Ось кілька елементарних засобів, що допоможуть: