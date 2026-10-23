Без электросушилки и нескольких дней ожидания: как быстро высушить зелень на зиму

Сушка укропа, петрушки, базилика или других трав не обязательно должна длиться несколько дней. Если нет электрической сушилки, ускорить процесс можно с помощью обычной микроволновки.

Есть еще один простой лайфхак, который пригодится перед сушкой или заморозкой зелени. Он помогает быстро удалить воду с листиков после мытья, даже если дома нет специальной сушилки для салата, рассказывает zprz.city.

Как высушить зелень в микроволновке?

Сначала укроп, петрушку, базилик, тимьян или другую зелень нужно хорошо промыть. После этого лишнюю воду следует промокнуть бумажным полотенцем, а листочки отделить от толстых стеблей.

На тарелку, подходящую для микроволновой печи, кладут лист бумажного полотенца. Зелень нужно распределить сверху одним слоем и накрыть еще одним полотенцем.

Зелень легко можно высушить в микроволновке / Фото Pexels

Сначала микроволновую печь включают на максимальную мощность примерно на 40 – 60 секунд. После этого зелень нужно проверить и перемешать.

Если листочки еще остаются мягкими, их можно досушить короткими интервалами по 20 – 30 секунд. Процедуру повторяют один или два раза, пока зелень не станет сухой и ломкой.

После остывания листочки можно перетереть руками или измельчить в ступке. Готовые приправы пересыпают в сухие стеклянные банки с плотными крышками и хранят в темном сухом месте.

Как быстро удалить воду с зелени после мытья?

Если зелень планируется заморозить или высушить другим способом, сначала важно хорошо удалить капли воды. Вместо специальной центрифуги для салата можно использовать обычный металлический дуршлаг.

Окрім сушарки для зелені та салату, на кухні можуть знадобитися ступка для подрібнення трав і скляні баночки зі щільними кришками для зберігання приправ. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Промытую зелень кладут в глубокий дуршлаг или ситообразный дуршлаг с ручкой. Затем его помещают в чистый полиэтиленовый пакет или накрывают большой чистой сеткой.

Дуршлаг нужно несколько раз энергично прокрутить по кругу над раковиной. Во время такого вращения капли воды отлетают с листочков, а зелень остается значительно суше.

Этот способ может быть особенно удобен, когда нужно сразу подготовить много зелени и не хочется долго просушивать каждый пучок полотенцами.