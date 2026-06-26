Не на себя: вот куда нужно направить вентилятор для максимальной прохлады

Температура по всей Европе только растет, и жара доходит и до Украины –, поэтому многие люди включают кондиционеры и вентиляторы, чтобы охладиться. Впрочем, не все используют эти приборы эффективно.

Обычный вентилятор — это идеальное устройство для охлаждения комнаты в жару, но только при условии, что вы используете его правильно, пишет Homes&Gardens. Главное — не допускать ошибок и не направлять его на себя.

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Как поставить вентилятор в комнате?

Когда вентилятор направлен на человека в комнате, он может работать довольно долго и все равно не давать прохлады — поэтому многие разочаровываются в них. Впрочем, проблема не в приборе, а в способе его использования — и для того, чтобы он был эффективным, нужно понять принцип его работы.

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Сам по себе вентилятор не охлаждает воздух, как это делает кондиционер — он только перемешивает его, тем самым помогая телу быстрее отдавать тепло. Впрочем, использовать его можно и с умом.



Вентилятор можно использовать максимально эффективно / Фото Pexels

Если вы направляете вентилятор в центр комнаты, прохладе просто неоткуда взяться. Вместо этого эксперты предлагают необычный, но неожиданно эффективный трюк – утром или вечером вентилятор нужно поставить у открытого окна, направив его на улицу.

А если отодвинуть вентилятор от окна примерно на метр, это поможет создать достаточно сильный поток. Лучше всего этот метод сработает в комнате, где есть два окна с противоположных сторон. При этом чем сильнее разница температур внутри и снаружи, тем быстрее вы почувствуете желаемый эффект.

Интересно! Не все знают и о еще одном важном нюансе — когда солнце нагревает улицу, окна держать открытыми не стоит. Это не только не охлаждает помещение, но и приносит дополнительную духоту.

Но вот в случае, если дома душно, а на улице уже прохладно, трюк с вентилятором будет очень полезен.