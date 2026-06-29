От колорадских жуков можно избавиться без химикатов: простые методы спасут урожай

Одними из самых опасных вредителей картофеля являются колорадские жуки. Они быстро размножаются, а огромное количество личинок буквально за несколько дней может полностью обглодать листья картофеля. При появлении хотя бы одного вредителя следует сразу прибегать к эффективным методам их уничтожения на участке.

Существует немало домашних средств против колорадского жука, которые действительно эффективны и помогают избавиться от них без использования каких-либо химических средств, пишет Deccoria.

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Дачники часто прибегают к посадке растений-отпугивателей, ручному удалению жуков и личинок, а также к натуральному опрыскиванию. Эти вредители довольно проблематичны, поскольку помимо картофеля наносят вред помидорам, баклажанам и перцам.

Причем значительный ущерб наносят не взрослые жуки, а личинки, которые из-за своей прожорливости обгладывают листья до ботвы. Когда же растение теряет зеленую массу, оно, соответственно, гораздо хуже растет и плохо развивает клубни.

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Как избавиться от колорадских жуков?

Ручной сбор личинок и жуков

Этот метод огородники используют уже очень давно. Нужно лишь каждый день собирать вредителей в ведро, наполненное водой с моющим средством. И хотя метод довольно трудоемкий, он тем не менее эффективен и не требует применения химических средств.



Ручной сбор помогает избавиться от жуков на участке / Фото Pexels

Натуральные настои

Среди дачников популярностью пользуется настой полыни. В ведро с кипятком следует добавить 5–6 измельченных веточек и дать смеси настояться в течение ночи. Утром настой можно процедить и опрыскать листья картофеля, особенно нижнюю сторону, где откладываются яйца.

Настой частотела тоже эффективен благодаря алкалоидам, которые отпугивают вредителей. Для приготовления до 10 литров кипятка следует добавить 1,5 килограмма свежей травы и дать раствору настояться 3 часа. После процеживания средством можно опрыскивать зараженные растения.

Кроме того, хорошо помогают базальтовая мука и древесная зола. В сухие дни садоводы советуют посыпать листья тонким слоем базальтового удобрения. Они затрудняют питание и передвижение личинок по растению.

Какие растения посадить рядом с картофелем?

Растения с сильным запахом затрудняют вредителям поиск картофеля, поэтому дачники советуют на участке рядом сажать

хрен;

чеснок;

лук;

бархатцы;

кориандр;

кошачья мята.

Такие цветы, как бархатцы и календулы, привлекают насекомых-опылителей и некоторых естественных врагов вредителей.

К тому же дачники советуют прибегать к постоянному севообороту. Если картофель будет расти на одном и том же месте много лет, это будет способствовать выживанию колорадских жуков, зимующих в почве. Смена места затруднит им поиск картофеля.

Таким образом, избавиться от вредителей картофеля можно даже без использования химических пестицидов. Чем раньше приступить к обработке, тем выше вероятность сохранения листьев и получения хорошего урожая.