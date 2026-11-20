Коричневые пятна на стенках духовки становятся все более стойкими после каждого запекания. Жир и остатки пищи пригорают, поэтому протирание влажной губкой зачастую не дает желаемого результата.

Облегчить уборку поможет таблетка для посудомоечной машины. Перед чисткой важно ознакомиться с рекомендациями производителя духовки, ведь ее внутренние поверхности могут требовать различного ухода.

Почему таблетка для посудомоечной машины помогает удалить жир?

Для очистки духовки от жирного налета и пригоревших остатков пищи рекомендуется использовать таблетку для посудомоечной машины, пишет Express. Ее моющие компоненты предназначены для удаления пищевых загрязнений, поэтому способны облегчить очистку решеток и соответствующих поверхностей.

Не спешите тереть стенки духовки / Фото Unsplash

Средству нужно дать время подействовать, чтобы размягчить налет перед протиранием. Старые пригоревшие пятна могут потребовать повторной очистки, поэтому рассчитывать на полное удаление жира одним движением губки не стоит. Особого внимания требуют стенки с самоочищающимся каталитическим покрытием.

Для них используйте только средства, разрешенные производителем: агрессивная химия и абразивные губки могут повредить поверхность.

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Как почистить духовку таблеткой для посудомоечной машины?

Приступайте к работе после полного остывания духовки. Выньте противни и решетки, а крошки и остатки пищи соберите мягкой тканью. Решетки, для которых разрешена такая очистка, положите в достаточно большую емкость с теплой водой и растворенной таблеткой. После размягчения загрязнений протрите их губкой, тщательно промойте и высушите.

Противень с антипригарным покрытием очищайте в соответствии с инструкцией. Для внутренних поверхностей применяйте этот способ только при совместимости с покрытием. Растворите таблетку в воде и нанесите средство мягкой губкой на загрязненные участки, обходя нагревательные элементы, вентилятор и уплотнители.

В данном случае средство оставляют на 5 – 10 минут, после чего удаляют размягченный жир влажной тканью. Работайте в хозяйственных перчатках и избегайте попадания средства в глаза. Таблетки содержат концентрированные моющие компоненты, поэтому обращаться с ними следует осторожно. В конце несколько раз протрите обработанные поверхности чистой влажной тканью, каждый раз промывая ее. Удалите все остатки средства и оставьте дверцу открытой до полного высыхания духовки.