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Полегшити прибирання допоможе таблетка для посудомийної машини. Перед очищенням важливо перевірити рекомендації виробника духовки, адже її внутрішні поверхні можуть потребувати різного догляду.

Чому таблетка для посудомийної машини допомагає прибрати жир?

Для очищення духовки від жирного нальоту та пригорілих залишків їжі пропонують використати таблетку для посудомийної машини, пише Express. Її мийні компоненти призначені для видалення харчових забруднень, тому здатні полегшити очищення решіток і відповідних поверхонь.

Не поспішайте терти стінки духовки / Фото Unsplash

Засобу потрібно дати час подіяти, щоб розм’якшити наліт перед протиранням. Давні пригорілі плями можуть потребувати повторного очищення, тому розраховувати на повне видалення жиру одним рухом губки не варто. Особливої уваги потребують стінки із самоочисним каталітичним покриттям.

Для них використовуйте лише дозволені виробником засоби: агресивна хімія та абразивні губки здатні пошкодити поверхню.

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Як почистити духовку таблеткою для посудомийної машини?

Починайте роботу після повного охолодження духовки. Вийміть дека й решітки, а крихти та вільні залишки їжі зберіть м’якою тканиною. Решітки, для яких дозволене таке миття, покладіть у достатньо велику ємність із теплою водою та розчиненою таблеткою. Після розм’якшення забруднень протріть їх губкою, ретельно сполосніть і висушіть.

Дека з антипригарним покриттям очищуйте відповідно до їхньої інструкції. Для внутрішніх поверхонь застосовуйте цей спосіб лише за сумісності з покриттям. Розчиніть таблетку у воді та нанесіть засіб м’якою губкою на забруднені ділянки, оминаючи нагрівальні елементи, вентилятор і ущільнювачі.

У наведеному способі його залишають на 5 – 10 хвилин, після чого прибирають розм’якшений жир вологою тканиною. Працюйте в господарських рукавичках та уникайте потрапляння засобу в очі. Таблетки містять концентровані мийні компоненти, тому поводитися з ними слід обережно. Наприкінці кілька разів протріть оброблені поверхні чистою вологою тканиною, щоразу промиваючи її. Видаліть усі залишки засобу й залиште дверцята відчиненими до повного висихання духовки.