Волосы со щетки пылесоса исчезнут за минуту: элементарный лайфхак для быстрой уборки

Если вы заметили, что со временем ваш пылесос стал работать хуже, самое время проверить щетку пылесоса – ведь велика вероятность, что на нее попали волосы, которые задерживают другую грязь и препятствуют потоку воздуха.

Пылесос, вероятно, – это вот тот прибор для уборки, которым вы пользуетесь чаще всего. И поэтому он заслуживает определенного ухода – простого высыпания пыли из пылесборника недостаточно, пишет Real Simple.

Как удалить волосы с щетки пылесоса?

Воспользуйтесь маленькими ножницами

Ножницы из косметического набора могут оказаться неожиданно полезными при чистке пылесоса. Их можно использовать для того, чтобы снять волосы со щетинок. Часто волосы зацепляются и наматываются на щетку, и поэтому лучший способ удалить их – очень осторожно срезать их вокруг щетинок.

Зубная щетка

Старая зубная щетка – еще один инструмент, который может пригодиться. Убедитесь, что вы расчесываете щетку не внутрь, а наружу. Но имейте в виду, что расчесывание в направлении к ролику просто утрамбует волосы и грязь у основания щетинок.

Но зубной щеткой также можно распушить щетку пылесоса и удалить лишний мусор, поэтому она вдвойне полезна. Особенно важно использовать щетку, если ранее приходилось пылесосить что-то влажное, ведь это может создать затвердевший слой грязи и пыли.

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Промывка водой

Щетку и валик пылесоса можно просто очистить от волос и пыли водой. Но после этого им нужно дать время высохнуть на воздухе. Если не позаботиться об этом, в валике может образоваться плесень.