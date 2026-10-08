Пилосос, ймовірно, це саме той прилад для прибирання, який ви використовуєте найчастіше. І тому він заслуговує на певний догляд – і просто висипання пилу з пилозбірника недостатньо, пише Real Simple.

Як прибрати волосся зі щітки пилососа?

Використайте маленькі ножиці

Ножиці з косметичного набору можуть бути несподівано корисними в очищенні пилососа. Їх можна використати для того, аби підняти волосся з щетинок. Часто воно зачіпляється та намотується на щітку, і тому найкращий спосіб видалити його – це дуже обережно зрізати його навколо щетинок.

Зубна щітка

Стара зубна щітка – це ще один інструмент, що може стати у пригоді. Переконайтеся, що ви розчісуєте щітку назовні, а не всередину. Але зважайте, що розчісування у напрямку до ролика просто утрамбує волосся та бруд в основі щетинок.

Але зубною щіткою також можна розпушити щітку пилососа та видалити зайве сміття, тож вона подвійно корисна. Особливо важливо використовувати щітку, якщо раніше доводилося пилососити щось вологе, адже це може створити затверділий шар бруду та пилу.

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Миття водою

Щітку та валик пилососа можна просто очистити від волосся та пилу водою. Але після цього їм потрібно дати час висохнути на повітрі. Якщо не подбати про це, в ролику може утворитися цвіль та пліснява.