Желтые пятна с белых простыней исчезнут: удивительный метод

Белые простыни выглядят красиво, однако желтые пятна могут все испортить. Иногда ткань приобретает желтоватый оттенок, а в других случаях на ней появляются отдельные желтые пятнышки.

Причиной пожелтения становятся вещества, накапливающиеся в волокнах ткани, пишет Марта Стюарт. Это может быть пот, жир с кожи, остатки кремов или средств по уходу за телом.

Чем отстирать желтые простыни?

Для восстановления цвета постельного белья понадобится:

Перекись водорода;

Энзимное моющее средство;

Бутылка с распылителем;

Вода;

Порошковый кислородный отбеливатель.

Сначала обработайте загрязнение

Приготовьте раствор из перекиси водорода и воды в соотношении 1:2. Перелейте его в бутылку с распылителем и хорошо смочите пожелтевший участок.

Если пятно очень стойкое, дополнительно можно использовать порошковый кислородный отбеливатель. Его нужно смешать с водой до консистенции пасты, нанести на загрязнение и оставить на 30–60 минут.



Белые простыни можно легко выстирать / Фото Pexels

Используйте средство с ферментами

Для стирки белых простыней эксперты советуют выбирать ферментное моющее средство. Особенно полезны в этом случае средства с липазой – ферментом, который помогает расщеплять жировые загрязнения. Именно они могут быть одной из причин пожелтения ткани.

Стирайте в прохладной воде

Пятна биологического происхождения лучше всего стирать в прохладной воде, а не в горячей. Если пятно все же останется, перед основной сушкой можно еще раз повторить обработку. После завершения основной стирки постельное белье можно высушить в сушилке или на веревке.

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Как предотвратить появление желтых пятен?

Предотвратить накопление загрязнений не так уж и сложно. Нужно лишь регулярно стирать постельное белье раз в неделю, используя подходящее ферментное средство.

Также специалисты не рекомендуют наносить много крема перед сном. Лосьоны и кремы для тела могут оставаться на ткани и способствовать ее пожелтению. Лучше всего наносить такие средства заранее перед сном, чтобы они успели впитаться в кожу.

Кроме того, не стоит злоупотреблять кондиционером для белья. Смягчители оставляют на ткани восковой слой, поэтому из-за такого покрытия жир задерживается в ткани.

Но главное – не откладывайте удаление пятен. Чем дольше пятно остается на простыне, тем сложнее его вывести.