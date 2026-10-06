Причиною пожовтілості стають речовини, що накопичуються у волокнах тканини, пише Martha Stewart. Це може бути піт, жир від шкіри, залишки кремів чи засобів для догляду за тілом.

Чим відіпрати жовті простирадла?

Для відновлення кольору постільної білизни знадобиться:

Перекис водню;

Ензимний пральний засіб;

Пляшка з розпилювачем;

Вода;

Порошковий кисневий відбілювач.

Спочатку обробіть забруднення

Приготуйте розчин з перекису водню та води у співвідношенні 1:2. Перелийте його у пляшку з розпилювачем і добре змочіть пожовклу ділянку.

Якщо пляма дуже стійка, додатково можна використати порошковий кисневий відбілювач. Його потрібно змішати з водою до консистенції пасти, нанести на забруднення й залишити на 30 – 60 хвилин.



Білі простирадла можна легко випрати / Фото Pexels

Використайте засіб із ферментами

Для прання білих простирадл експерти радять обирати ензимний пральний засіб. Особливо корисними у цьому випадку є засоби з ліпазою – ферментом, який допомагає розщеплювати жирові забруднення. Саме вони можуть бути однією з причин пожовтіння тканини.

Періть у прохолодній воді

Плями біологічного походження найкраще прати у прохолодній воді, а не в гарячій. Якщо пляма все ж таки залишиться, перед основним сушінням можна ще раз повторити обробку. Після завершення основного прання постіль можна висушити у сушарці чи на мотузці.

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Як запобігти появі жовтих плям?

Запобігти накопиченню забруднень не так вже й важко. Потрібно лише регулярно прати постільну білизну раз на тиждень, використовуючи ензимний пральний засіб.

Також фахівці не радять наносити багато крему перед сном. Лосьйони та креми для тіла можуть залишатися на тканині і сприяти її пожовтінню. Найкраще такі засоби наносити завчасно перед сном, щоб вони встигли вбратися в шкіру.

Крім того, не варто зловживати кондиціонером для білизни. Пом’якшувачі залишають на тканині восковий шар, тому через таке покриття жир затримується у тканині.

Та основне – не відкладайте видалення плям. Чим довше залишається забруднення на простирадлі, тим складніше його вивести.