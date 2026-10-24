Больше никакого выпревания: как правильно обрезать и укрыть хризантемы на зиму

Хризантему нередко считают растением, способным пережить любые холода без вмешательства человека. Однако осеннее пышное цветение отнимает у куста последние жизненные силы, делая корневую систему крайне уязвимой к первым же морозам и внезапным оттепелям.

Чтобы весной кусты дружно начали расти, а не сгнили в земле, важно своевременно провести четыре основные агротехнические процедуры, подсказывает VSN.

Влагозарядный полив и отказ от азота

Главное правило конца сезона – полный отказ от любых азотных смесей. Азот провоцирует наращивание молодой зелени, которая неизбежно вымерзнет с первым льдом и погубит всю точку роста. Для укрепления корней применяют исключительно фосфорно-калийные комплексы в конце августа или в начале сентября.

Хризантемы нуждаются в правильном зимнем уходе / Фото Pixabay

Перед самыми сильными заморозками кустам обязательно устраивают обильный увлажняющий полив, расходуя не менее пяти литров воды на взрослое растение. Сухая обезвоженная почва промерзает значительно глубже и быстрее, чем влажная, что чаще всего и становится причиной гибели спящих почек.

Грамотная обрезка и окучивание

Удалять побеги следует только после полного завершения цветения или с наступлением первых устойчивых заморозков. Стебли укорачивают секатором на уровне десяти-пятнадцати сантиметров от поверхности почвы, оставляя небольшие пеньки для задержания снега. Лезвия инструмента обязательно дезинфицируют спиртом или крепким раствором марганцовки после каждого отдельного куста, чтобы не переносить вирусные и грибковые инфекции.

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Сразу после срезки растения аккуратно подгортают рыхлой сухой землей или смесью с перегноем на высоту около десяти сантиметров, защищая корневую шейку от оголения.

Сортовая селекция: что в погреб, а что на клумбу

Далеко не все хризантемы способны перезимовать в открытом цветнике нашего региона. Популярная шаровидная хризантема мультифлора, крупноцветковые сорта, карликовые формы и нежные европейские гибриды генетически не обладают морозостойкостью. Накануне сильных заморозков их осторожно выкапывают вместе с большим земляным комом, пересаживают в широкие технические горшки или ящики и помещают в темный вентилируемый подвал или погреб с температурой от плюс двух до плюс шести градусов.

В течение зимы почву в контейнерах лишь изредка увлажняют водой, не допуская полного пересыхания корней.

Зимовка в почве без выпревания

Мелкоцветковые морозостойкие разновидности (так называемые корейские хризантемы или "дубки") спокойно зимуют на улице. После обрезки и окучивания пеньки засыпают толстым рыхлым слоем сухой листвы, ветками хвойного лапника или сухой соломой.

В регионах с суровыми зимами поверх насыпа можно установить деревянные ящики, обтянутые белым агроволокном или спанбондом. Главный запрет – использование полиэтиленовой пленки, рубероида или плотного пластика. Полиэтилен блокирует циркуляцию воздуха и создает парниковый эффект во время первой же зимней оттепели, поэтому кусты массово высыхают и гниют задолго до наступления весны.