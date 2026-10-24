Більше ніякого випрівання: як правильно обрізати та вкрити хризантеми на зиму

Щоб навесні кущі дружно рушили в ріст, а не згнили в землі, важливо своєчасно провести чотири базові агротехнічні процедури, підказує VSN.

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Вологозарядний полив і заборона на азот

Головне правило кінця сезону – повна відмова від будь-яких азотних сумішей. Азот провокує нарощування молодої зелені, яка неминуче вимерзне з першим льодом і погубить усю точку росту. Для зміцнення коренів застосовують виключно фосфорно-калійні комплекси наприкінці серпня або на початку вересня.

Хризантеми потребують правильного зимового догляду / Фото Pixabay

Перед самими стійкими заморозками кущам обов'язково влаштовують щедрий вологозарядний полив, витрачаючи щонайменше п'ять літрів води на дорослу рослину. Сухий зневоднений ґрунт промерзає значно глибше й швидше за вологий, що найчастіше й стає причиною загибелі сплячих бруньок.

Грамотна обрізка та підгортання

Видаляти пагони слід лише після повного завершення цвітіння або з приходом перших стабільних приморозків. Стебла вкорочують секатором на рівні десяти-п'ятнадцяти сантиметрів від поверхні ґрунту, залишаючи невеликі пеньки для затримання снігу. Леза інструмента обов'язково дезінфікують спиртом або міцним розчином марганцівки після кожного окремого куща, аби не переносити вірусні та грибкові інфекції.

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Одразу після зрізання рослини акуратно підгортають пухкою сухою землею чи сумішшю з перегноєм на висоту близько десяти сантиметрів, захищаючи кореневу шийку від оголення.

Сортове сортування: що в льох, а що в клумбу

Далеко не всі хризантеми здатні перезимувати у відкритому квітнику нашого регіону. Популярна куляста хризантема мультифлора, великоквіткові сорти, карликові форми та ніжні європейські гібриди генетично не мають морозостійкості. Напередодні сильних заморозків їх обережно викопують разом із великою земляною грудкою, пересаджують у широкі технічні горщики чи ящики та опускають у темний вентильований підвал або погріб із температурою від плюс двох до плюс шести градусів.

Упродовж зими ґрунт у контейнерах лише зрідка зволожують водою, не допускаючи повного пересихання коренів.

Зимівля в ґрунті без випрівання

Дрібноквіткові морозостійкі різновиди (так звані корейські хризантеми чи "дубки") спокійно зимують на вулиці. Після обрізки й підгортання пеньки засипають товстим пухким шаром сухого листя, гілками хвойного лапника або сухою соломою.

У регіонах із суворими зимами поверх насипу можна встановити дерев'яні ящики, обтягнуті білим агроволокном або спанбондом. Головна заборона – використання поліетиленової плівки, руберойду чи щільного пластику. Поліетилен блокує циркуляцію повітря і створює парниковий ефект під час першої ж зимової відлиги, через що кущі масово випрівають і гниють задовго до настання весни.