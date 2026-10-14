Нет ни света, ни воды: как помыться и сэкономить запасы с помощью туристических хитростей

Когда пропадает свет, вместе с ним может исчезнуть и водоснабжение – и вопрос о том, как в таких условиях соблюдать гигиену и при этом не израсходовать все запасы воды, становится актуальным.

Во время аварийных и плановых отключений электричества часто страдает также водоснабжение. И чтобы в это время помыться с минимальными затратами воды, можно воспользоваться несколькими хитростями туристов, пишет Aqua nurture life.

Как помыться без водоснабжения и света?

Пока есть вода и свет, необходимо запастись водой – причем не только питьевой, но и технической. Ведь что касается воды для питья, то ее еще можно купить в магазине, но с технической водой впоследствии возникнут трудности. Она понадобится практически для всего: смыва унитаза, мытья посуды, гигиены, стирки и т. д.

Хранить запасы воды можно в кладовой, на балконе, в гараже или другом помещении. В таком случае во время отключения на помощь придет автономный душ. Он состоит из шланга, лейки и небольшого электронасоса. Насос нужно опустить в любую емкость с водой, а затем включить.

После этого он будет подавать воду в лейку под стабильным давлением, чтобы можно было комфортно помыться. В устройстве есть встроенный аккумулятор, поэтому оно будет работать даже при отключении электричества. Обычно полного заряда хватает на несколько использований, ведь такие душевые системы создавались для кемпинга и туризма.

Придбати автономний душ можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість туристичного обладнання за фото.

Как нагреть воду без света?

Если она хранится на балконе, теплой она не будет. Да и даже в воде комнатной зимней температуры мыться не слишком приятно, поэтому следует позаботиться о возможности ее нагрева. И здесь эффективным решением станет кипятильник. Когда нет света, прибор можно подключить к powerbank или портативной зарядной станции.

Но здесь очень важно соблюдать технику безопасности: кипятильник нельзя оставлять не полностью погруженным в воду. Помните также о том, что такой мощный прибор может довольно быстро разрядить зарядную станцию.

Как освежиться без воды?

Иногда технической воды не хватает на полноценный душ, и в таких случаях также можно прибегнуть к лайфхакам, которые используют туристы во время длительных походов.