Під час аварійних та планових відключень світла часто страждає також водопостачання. І для того, аби максимально економно помитися в цей час, можна скористатися кількома хитрощами туристів, пише Aqua nurture life.

Як помитися без водопостачання та світла?

Поки вода та світло є, необхідно запастися водою – причому не тільки питною, але й технічною. Адже якщо воду для пиття ще можна купити в магазині, саме з технічною згодом виникнуть труднощі. Вона знадобиться практично для всього: змивання унітаза, миття посуду, гігієни, прання тощо.

Зберігати запаси води можна в коморі, на балконі, в гаражі чи іншому приміщенні. В такому випадку під час відключення на допомогу прийде автономний душ. Складається він зі шланга, лійки та невеликого електронасоса. Насос потрібно опустити у будь-яку місткість з водою, а тоді ввімкнути.

Після цього він буде подавати воду до лійки під стабільним тиском, аби можна було комфортно помитися. У пристрої є вбудований акумулятор, тож працюватиме він навіть тоді, коли немає світла. Зазвичай повного заряду вистачає на кілька використань, адже створювалися такі душі для кемпінгу та туризму.

Придбати автономний душ можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість туристичного обладнання за фото.

Як нагріти воду без світла?

Якщо вона зберігається на балконі, теплою вона не буде. Та й навіть у воді кімнатної зимової температури митися не надто приємно, тож слід подбати про можливість її нагріти. І тут ефективним рішенням стане кип'ятильник. Коли світла немає, під'єднати прилад можна до повербанка чи портативної зарядної станції.

Але тут дуже важливо зважати на техніку безпеки: кип'ятильник не можна залишати не до кінця зануреним у воду. Пам'ятайте й про те, що такий потужний прилад може досить швидко розрядити зарядну станцію.

Як освіжитися без води?

Іноді технічної води не вистачає на повноцінний душ, і в таких випадках також можна вдатися до лайфхаків, які використовують туристи під час тривалих походів.