Обрезайте сливу только раз в несколько лет: простые правила для обильного урожая
Без грамотного ухода крона сливы быстро зарастает, а плоды становятся мельче и начинают болеть. Простое прореживание по проверенной схеме убережет дерево от повреждений и подготовит его к урожайному сезону.
Когда и как часто обрезать сливу?
Слива – сильнорастущее дерево с довольно ломкими ветвями, которое остро реагирует на сильные ветры и весенние заморозки, пишет Rustica. Поскольку она относится к косточковым культурам, слишком частое и радикальное прореживание ей только навредит. Процедуру достаточно проводить в период покоя осенью лишь раз в 3–4 года.
Такой щадящий подход помогает сбалансировать рост новых побегов и открывает крону для солнечного света. Благодаря этому плоды созревают равномерно, дерево не истощается из-за формирования мелких слив, а риск развития грибковых заболеваний заметно снижается.
Сливы нельзя обрезать слишком часто / Фото Pexels
Какие инструменты подготовить для работы?
Для бережного ухода понадобятся два отдельных секатора:
- большие секаторы – для удаления крепких побегов и ветвей;
- маленькие секаторы – для аккуратного срезания шипов.
Перед началом работы обязательно продезинфицируйте лезвия спиртом. Этот простой шаг предотвратит передачу опасных инфекций между плодовыми деревьями в саду.
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Как правильно провести обрезку?
Работать с секатором следует максимально осторожно, соблюдая четкую последовательность:
- Срежьте большими секаторами все ветки, растущие непосредственно вдоль ствола.
- Удалите чрезмерно разросшиеся побеги внутри кроны, которые мешают будущему сбору плодов.
- Маленькими секаторами срежьте колючки на ветках, чтобы летом они не царапали руки.
- Обработайте ствол и все свежие срезы специальным защитным средством, которое ускорит заживление ран.
Как ухаживать за молодыми и взрослыми деревьями?
Формирующую обрезку проводят в течение первых семи лет после посадки, пока саженец еще не дает плодов. Самыми важными считаются первые два года: вокруг ствола оставляют три-четыре равномерно расположенные основные ветки, а остальные удаляют для формирования прочного скелета.
У взрослых слив вырезают только сухие ветви, а также те, что перекрещиваются или направлены внутрь кроны. Слишком длинные побеги обязательно укорачивают, чтобы они не сломались под весом обильного летнего урожая.