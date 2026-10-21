Нет света и газа: залейте эти крупы водой, чтобы приготовить полноценную кашу

Во время внезапных отключений света и газа приготовить горячий обед кажется настоящим испытанием. Однако многие виды круп можно довести до полной готовности без плиты, воспользовавшись простым домашним приемом.

Во время внезапных отключений света и газа приготовить горячий обед кажется настоящим испытанием. Однако многие крупы можно довести до полной готовности без плиты, воспользовавшись простым домашним приемом.

Какие крупы можно запарить кипятком?

Приготовить сытное блюдо можно даже при полном отсутствии электричества или газа, если правильно выбрать крупу и дать ей время настояться. Как отмечается в материале Dovidka.info, для приготовления многих привычных каш варочная поверхность вовсе не нужна – достаточно лишь кипятка из термоса.

Заварить горячей водой можно такие крупы:

Ячневая каша. Залейте зерна кипятком и оставьте на 2 – 3 часа, чтобы они хорошо размякли.

Залейте зерна кипятком и оставьте на 2 – 3 часа, чтобы они хорошо размякли. Пшенная каша. Залейте крупу кипятком и подождите примерно 1 час.

Залейте крупу кипятком и подождите примерно 1 час. Пшеничная каша. Залейте кипятком, плотно укутайте посуду в одеяло для сохранения тепла и подождите 30 – 50 минут.

Залейте кипятком, плотно укутайте посуду в одеяло для сохранения тепла и подождите 30 – 50 минут. Булгур. Для приготовления без варки выбирайте мелкий или средний помол. Залейте его кипятком и оставьте на 20 минут (для мелкого) или на 40 минут (для среднего помола).

Некоторые крупы можно приготовить без электричества и газа / Фото Pexels

Что приготовить, если нет даже кипятка?

Если горячей воды нет вообще, на помощь придут варианты, которые прекрасно доходят до готовности в холодной жидкости. Для этого подойдет очищенная вода комнатной температуры, а для некоторых блюд – даже молоко или кефир.

Холодной водой можно заливать такие крупы:

Гречка. Коричневая гречка уже прошла термическую обработку во время производства. Залейте ее водой, молоком или кефиром на 5 – 10 часов (удобнее всего сделать это вечером на ночь).

Коричневая гречка уже прошла термическую обработку во время производства. Залейте ее водой, молоком или кефиром на 5 – 10 часов (удобнее всего сделать это вечером на ночь). Кускус. Залейте холодной водой всего на 20 – 30 минут. Кстати, если вдруг найдется немного кипятка, кускус приготовится еще быстрее – за 5 – 10 минут.

Залейте холодной водой всего на 20 – 30 минут. Кстати, если вдруг найдется немного кипятка, кускус приготовится еще быстрее – за 5 – 10 минут. Овсянка. Оставьте хлопья в воде комнатной температуры на 30 – 60 минут.

Оставьте хлопья в воде комнатной температуры на 30 – 60 минут. Киноа. Залейте зерна водой и оставьте на ночь.

Залейте зерна водой и оставьте на ночь. Перловая каша. Ее можно залить как горячей, так и обычной водой, но для холодной понадобится больше всего терпения – от 10 до 24 часов.

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Как использовать термос для круп?

Все перечисленные крупы можно значительно быстрее и удобнее запаривать в термосе. Он надежно удерживает тепло и создает эффект медленного томления, как в печи.

Ориентируйтесь на простое правило: один обычный час варки крупы на плите равен примерно 4 – 5 часам ее настаивания в закрытом термосе.

Как сделать готовую кашу вкуснее?

Сваренная или запаренная на воде крупа часто имеет нейтральный вкус, поэтому особое внимание стоит уделить заправкам. Сделать блюдо питательным и ярким помогут вкусные добавки: сливочное масло, специи, ароматные масла, поджаренный лук, мягкий сыр или орехи.