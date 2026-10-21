Під час раптових вимкнень світла й газу приготувати гарячий обід здається справжнім викликом. Проте чимало круп можна довести до повної готовності без плити, використавши простий домашній трюк.

Які крупи можна запарити окропом?

Приготувати ситну страву можна навіть за повної відсутності електрики чи газу, якщо правильно вибрати крупу й дати їй час настоятися. Як зазначають у матеріалі Dovidka.info, для багатьох звичних каш варильна поверхня зовсім не потрібна – достатньо лише окропу з термоса.

Запарити гарячою водою можна такі крупи:

Ячна каша. Залийте зерна окропом і залиште на 2 – 3 години, щоб вони добре розм'якли.

Залийте зерна окропом і залиште на 2 – 3 години, щоб вони добре розм'якли. Пшоняна каша. Залийте крупу окропом і почекайте приблизно 1 годину.

Залийте крупу окропом і почекайте приблизно 1 годину. Пшенична каша. Залийте окропом, щільно закутайте посудину в ковдру для збереження тепла та зачекайте 30 – 50 хвилин.

Залийте окропом, щільно закутайте посудину в ковдру для збереження тепла та зачекайте 30 – 50 хвилин. Булгур. Для приготування без варіння обирайте дрібний або середній помел. Залийте його окропом і залиште на 20 хвилин (для дрібного) або на 40 хвилин (для середнього помелу).

Деякі крупи можна приготувати без світла та газу / Фото Pexels

Що приготувати, якщо немає навіть окропу?

Якщо гарячої води немає взагалі, виручать варіанти, які чудово доходять до готовності у холодній рідині. Для цього підійде очищена вода кімнатної температури, а для деяких страв – навіть молоко чи кефір.

Холодною водою можна заливати такі крупи:

Гречка. Коричнева гречка вже пройшла термічну обробку під час виробництва. Залийте її водою, молоком або кефіром на 5 – 10 годин (найзручніше зробити це звечора на ніч).

Коричнева гречка вже пройшла термічну обробку під час виробництва. Залийте її водою, молоком або кефіром на 5 – 10 годин (найзручніше зробити це звечора на ніч). Кускус. Залийте холодною водою всього на 20 – 30 хвилин. До речі, якщо раптом знайдеться трохи окропу, кускус приготується ще швидше – за 5 – 10 хвилин.

Залийте холодною водою всього на 20 – 30 хвилин. До речі, якщо раптом знайдеться трохи окропу, кускус приготується ще швидше – за 5 – 10 хвилин. Вівсянка. Залиште пластівці у воді кімнатної температури на 30 – 60 хвилин.

Залиште пластівці у воді кімнатної температури на 30 – 60 хвилин. Кіноа. Залийте зерна водою та залиште постояти на ніч.

Залийте зерна водою та залиште постояти на ніч. Перлова каша. Її можна залити як гарячою, так і звичайною водою, але для холодної знадобиться найбільше терпіння – від 10 до 24 годин.

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Як використовувати термос для круп?

Усі перелічені крупи можна значно швидше й зручніше запарювати в термосі. Він надійно утримує тепло та створює ефект повільного томління, як у печі.

Орієнтуйтеся на просте правило: одна звична година варіння крупи на плиті дорівнює приблизно 4 – 5 годинам її настоювання в закритому термосі.

Як зробити готову кашу смачнішою?

Зварена або запарена на воді крупа часто має нейтральний смак, тому особливу увагу варто приділити заправкам. Зробити страву поживною та яскравою допоможуть смачні додатки: вершкове масло, спеції, ароматні олії, підсмажена цибуля, м'який сир або горіхи.