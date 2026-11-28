Простая смесь, которую легко приготовить дома, быстро растапливает лед –, и на это уходят всего несколько минут. Еще одно преимущество – она не оставляет белых разводов, а также не повреждает плитку и лестницу.

Многие люди с первыми заморозками тянутся к соли, чтобы посыпать ею дорожки возле дома. Этот способ проверенный, но далеко не идеальный. Существует простая альтернатива, которая действует гораздо быстрее и при этом не оставляет никаких следов, пишет Onet Kobieta.

Как растопить лед на дорожке?

Все компоненты, необходимые для средства, обычно уже есть дома – и главный секрет кроется в 70% спирте. Обычно его держат в домашней аптечке для дезинфекции. Литр спирта обходится примерно в 7 евро – то есть где-то в 310 гривен, а для одной порции средства нужно всего 50 миллилитров.

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Изопропиловый спирт замерзает при гораздо более низких температурах, чем те, которые обычно бывают в Украине зимой, и поэтому лед вокруг него будет таять практически мгновенно. Вот как приготовить смесь:

2 литра теплой, но не кипящей воды;

1 столовая ложка средства для мытья посуды;

50 миллилитров 70% спирта.

Все ингредиенты нужно перемешать в ведре, и лучше всего сделать это блендером, чтобы на поверхности появилась легкая пена. Моющее средство облегчит проникновение жидкости в трещины, а теплая вода нужна для растапливания льда. Между тем спирт не дает льду образоваться на том же месте.

Но совсем не нужно выливать все ведро сразу на первую ступеньку. Можно медленно поливать лестницу сверху, и тогда жидкость сама стечет на каждую следующую. Для 6–8 ступенек одного такого ведра будет вполне достаточно.

Всего за несколько минут лед начинает размягчаться, а затем его можно спокойно убрать обычным веником или лопатой. Средство также можно налить в бутылку с распылителем, чтобы растопить снег на узких поручнях или лестницах.