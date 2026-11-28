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Чимало людей з першими заморозками тягнуться до солі, аби вкрити нею доріжки біля дому. Цей засіб перевірений, але далеко не досконалий. Існує проста альтернатива, що діє набагато швидше, і при цьому не залишає жодних слідів, пише Onet Kobieta.

Як розтопити лід на доріжці?

Усі компоненти, що потрібні для засобу, вже зазвичай є вдома – і головний секрет криється в 70% спирті. Зазвичай його тримають у домашній аптечці для дезінфекції. Літр спирту обходиться приблизно у 7 євро – тобто десь у 310 гривень, а для однієї порції засобу потрібно всього 50 мілілітрів.

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Ізопропіловий спирт замерзає за набагато нижчих температур, ніж ті, що зазвичай трапляються в Україні взимку, і тому лід навколо нього танутиме практично миттєво. Ось як приготувати суміш:

2 літри теплої, але не киплячої води;

1 столова ложка засобу для миття посуду;

50 мілілітрів 70% спирту.

Усі інгредієнти потрібно перемішати у відрі, і найкраще зробити це блендером, аби на поверхні з'явилася легка піна. Мийний засіб полегшить проникнення рідини у тріщини, а тепла вода потрібна для розтоплення льоду. Тим часом спирт не дає льоду утворитися на тому ж місці.

Але зовсім не потрібно виливати все відро відразу на першу сходинку. Можна повільно поливати сходи згори, і тоді рідина сама стече на кожну наступну. Для 6 – 8 сходів одного такого відра буде цілком достатньо.

Всього за кілька хвилин лід починає пом'якшуватися, а тоді його можна спокійно прибрати звичайним віником чи лопатою. Засіб також можна налити у пляшку з розпилювачем, аби розтопити сніг на вузьких поручнях чи сходах.