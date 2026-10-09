Для уютной осени: как сэкономить на походах в кофейни

Осень – идеальное время, чтобы насладиться горячим кофе, но если каждый раз делать это в кафе, счет в конце месяца может оказаться немалым. Однако сэкономить можно очень просто.

Хорошая новость заключается в том, что для того, чтобы наслаждаться вкусными напитками, не нужно каждый день ходить в кафе. Их можно легко приготовить дома – но для этого нужно позаботиться о том, чтобы на кухне появилось несколько важных мелочей.

Какие напитки можно легко приготовить дома?

Осеннее меню из кофеен не так сложно воссоздать самостоятельно дома. Для этого обычно не нужны профессиональные навыки бариста – достаточно будет качественного кофе, молока и любимых специй.

Найти все необходимое для приготовления кофе дома можно на Prom. Всего на маркетплейсе представлено более 120 млн товаров, в частности кофеварки, кофемолки, джезвы и много других необходимых вещей для приготовления напитков. Если важно проверить заказ в почтовом отделении, можно воспользоваться Пром-оплатой: продавец получит средства только после того, как покупатель осмотрит и заберет посылку.

Вот несколько идей для осеннего меню дома.

Тыквенный латте. В кофе нужно добавить тыквенное пюре, а также немного молока, корицы и мускатного ореха. Подсластить напиток можно медом или сиропом.

В кофе нужно добавить тыквенное пюре, а также немного молока, корицы и мускатного ореха. Подсластить напиток можно медом или сиропом. Карамельный капучино . Молоко нужно взбить до нежной пенки, а затем добавить свежесваренный эспрессо и немного карамельного сиропа.

. Молоко нужно взбить до нежной пенки, а затем добавить свежесваренный эспрессо и немного карамельного сиропа. Пряный кофе с корицей. Перед завариванием к молотому кофе нужно добавить щепотку корицы, имбиря или кардамона.

Но для того, чтобы кофе был по-настоящему ароматным, лучше покупать не молотый, а в зернах, а затем порционно молоть его дома. Для этого полезно будет приобрести кофемолку. Она не только по-новому раскроет аромат зерен, но и идеально подходит для различных экспериментов: под каждый тип заваривания можно подобрать отдельный идеальный помол.

На Prom можно найти такие варианты:

Bosch TSM6A013B – компактная электрическая модель, которая идеально подходит для домашнего использования.

Kamille KM-7019 – бюджетный вариант для тех, кто действительно хочет сэкономить на приготовлении кофе.

Adler AD 4448 – электрическая жерновая модель, позволяющая регулировать степень помола. Идеальный вариант для тех, кто хочет готовить кофе разными способами.

А вот что касается способа приготовления кофе, вариантов много, но обычно кофеманы колеблются между двумя: кофеваркой и джезвой.

Что выбрать для дома: джезву или кофеварку?

Если ваша основная цель – сэкономить деньги на походах в кофейню, тогда выбор джезвы кажется очевидным. Но кофеварка также может стать ценной инвестицией, если вы очень любите разнообразные кофейные напитки.

Вот какие кофеварки и джезвы можно найти на Prom:

De’Longhi Dedica EC685.M – компактная рожковая кофеварка для тех, кто хочет готовить дома и эспрессо, и американо, и латте, и капучино. Паровой капучинатор позволяет взбивать молоко и для сезонных напитков.

Bialetti Moka Express, 3 чашки – классическая итальянская гейзерная кофеварка позволяет приготовить насыщенный черный кофе прямо на плите. К тому же это довольно бюджетный вариант по сравнению с кофемашиной.

Джезва ZH "Схід Патіна" – эстетичная медная джезва с отделкой позволяет совместить функциональность с эстетикой. Объем в 320 миллилитров подходит для нескольких небольших порций кофе.

Джезва требует минимальных начальных затрат – в ней нет ни сложной системы нагрева, ни электроники. И если пользоваться ею регулярно, основными расходами становятся лишь молоко, вода, кофе и различные добавки.

Кофеварка обойдется значительно дороже, но также может оказаться экономичной. Рожковая и автоматическая модели позволяют готовить напитки на основе эспрессо, а зерновой кофе обычно дешевле готовых капсул. Но следует учитывать, что придется тратиться и на электроэнергию, очистку от накипи, а также время от времени на ремонт. Но именно кофеварка позволяет проще всего приготовить напитки "как в кофейне".