Хороша новина полягає в тому, що для того, аби насолоджуватися смачними напоями, не потрібно щодня ходити до кав'ярні. Їх можна легко готувати вдома – але для цього потрібно подбати про те, аби на кухні з'явилося кілька важливих дрібничок.

Які напої можна легко приготувати вдома?

Осіннє меню з кав'ярень не так складно відтворити власноруч вдома. Для цього зазвичай не потрібні професійні навички бариста – достатньо буде якісної кави, молока та улюблених спецій.

Знайти усе необхідне для приготування кави вдома можна на Prom. Загалом на маркетплейсі представлено понад 120 млн товарів, зокрема кавоварки, кавомолки, джезви та багато інших необхідних речей для приготування напоїв. Якщо важливо перевірити замовлення у поштовому відділенні, можна скористатися Пром-оплатою: продавець отримає кошти лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Ось кілька ідей для осіннього меню вдома.

Гарбузовий лате. До кави потрібно додати гарбузове пюре, також трохи молока, кориці та мускатного горіха. Підсолодити напій можна медом чи сиропом.

До кави потрібно додати гарбузове пюре, також трохи молока, кориці та мускатного горіха. Підсолодити напій можна медом чи сиропом. Карамельний капучино . Молоко потрібно збити до ніжної пінки, а тоді додати свіжозварений еспресо та трохи карамельного сиропу.

. Молоко потрібно збити до ніжної пінки, а тоді додати свіжозварений еспресо та трохи карамельного сиропу. Пряна кава з корицею. Перед заварюванням до меленої кави потрібно додати дрібку кориці, імбиру чи кардамону.

Але для того, аби кава була по-справжньому ароматною, краще купувати не мелену, а в зернах, а тоді порційно молоти її вдома. Для цього корисно буде придбати кавомолку. Вона не тільки по-новому відкриє аромат зерен, але й стане ідеальною для різних експериментів: під кожен тип заварювання можна підібрати окремий ідеальний помел.

На Prom можна знайти такі варіанти:

Bosch TSM6A013B – компактна електрична модель, що ідеально підходить для домашнього використання.

Kamille KM-7019 – бюджетний варіант для людей, що справді хочуть заощадити на приготуванні кави.

Adler AD 4448 – електрична жорнова модель, яка дає можливість регулювати помел. Ідеальний варіант для людей, що хочуть готувати каву різними способами.

А ось щодо способу приготування кави варіантів є багато, але зазвичай любителі кави коливаються між двома: кавоваркою та джезвою.

Що обрати для дому: джезву чи кавоварку?

Якщо ваша основна мета – заощадити гроші на походах у кав'ярні, тоді вибір джезви видається очевидним. Але кавоварка також може стати цінною інвестицією, якщо ви дуже полюбляєте різноманітні кавові напої.

Ось які кавоварки та джезви можна знайти на Prom:

De’Longhi Dedica EC685.M – компактна ріжкова кавоварка для людей, що хочуть готувати вдома і еспресо, і американо, і лате, і капучино. Паровий капучинатор дозволяє збивати молоко і для сезонних напоїв.

Bialetti Moka Express, 3 чашки – класична італійська гейзерна кавоварка дозволяє приготувати насичену чорну каву прямо на плиті. До того ж це досить бюджетний варіант порівняно з кавомашиною.

Джезва ZH "Схід Патіна" – естетична мідна джезва з оздобленням дозволяє поєднати функціональність з естетикою. Об'єм у 320 мілілітрів підходить для кількох невеликих порцій кави.

Джезва потребує найменших початкових витрат – в ній немає ані складної системи нагрівання, ані електроніки. І якщо користуватися нею регулярно, основними витратами стають лише молоко, вода, кава та різні добавки.

Кавоварка обійдеться значно дорожче, але також може виявитися економною. Ріжкова та автоматична моделі дозволяють готувати напої на основі еспресо, а зернова кава зазвичай дешевша за готові капсули. Але слід враховувати, що витратитися доведеться і на електроенергію, очищення від накипу, а також час від часу на ремонт. Але саме кавоварка дозволяє найпростіше відтворити напої "як з кав'ярні".