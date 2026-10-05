Зачем дачники кладут каштаны к картофелю: простой трюк спасает весь урожай

Многих людей раздражают каштаны, которые появляются на дорогах и во дворах осенью –, но мало кто знает, что они невероятно полезны в хозяйстве. В частности, если вы заготавливаете картофель на зиму.

Только что картофель собран с огорода, перед дачниками встает непростая задача: сохранить клубни так, чтобы они не начали гнить и прорастать в течение зимы. И в этом неожиданно на помощь приходят каштаны, пишет Top.pl.

Зачем класть каштаны вместе с картофелем?

Многим хозяевам уже давно известен интересный лайфхак, который якобы позволяет существенно продлить срок хранения урожая – и для этого не нужно использовать никаких химикатов. Суть заключается в том, что в ящики с картофелем нужно положить еще и горсть обычных каштанов и желудей.

Сырые и хорошо высушенные каштаны могут выделять вещества, которые якобы естественным образом подавляют активный рост ростков. Также сторонники этого метода утверждают, что каштаны даже способны впитывать избыточную влагу из окружающей среды, а это снижает риск появления плесени и цвели.

Но в народном способе можно использовать не только каштаны, но и желуди. Они полезны для поддержания оптимального уровня влажности и даже якобы могут предотвратить пересыхание и сморщивание бульб.

Однако важно отметить, что современная наука не располагает достаточными доказательствами того, что этот метод действительно работает. Поэтому рассматривать его лучше как народный совет, а не гарантированный способ длительного хранения. Для этого также нужно разобраться с идеальным температурным режимом и защитой клубней от света.

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Как правильно хранить картофель?

Чтобы картофель не гнил и не прорастал до самой весны, необходимо правильно его хранить. В идеале выбрать для этого сухую, прохладную кладовую или подвал с хорошей вентиляцией. Температура должна держаться в диапазоне 5–10 градусов по Цельсию.

Слишком низкая температура может привести к ухудшению вкуса картофеля. А вот высокие температуры способствуют активному прорастанию. Особенно часто это происходит там, где температура превышает оптимальные показатели в течение длительного времени.

Но также нужно позаботиться и о защите от света. Картофель, на который воздействует солнце, активнее вырабатывает хлорофилл и из-за этого зеленеет. Одновременно с этим может повыситься и уровень гликоалкалоидов, в том числе соланина, что в чрезмерных количествах является нежелательным для человека.