Одна ошибка – — и розы завянут: как нельзя держать букет в вазе

Каждая женщина хочет долго любоваться букетом роз, однако неправильное хранение может свести все на нет. Некоторые добавляют в вазу аспирин, чтобы продлить свежесть букета, но секрет его долговечности заключается в другом.

Самая распространённая ошибка, которую часто допускают, — это погружение букета в вазу с листьями, пишет Deccoria. Именно это ускоряет увядание роз по ряду причин.

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Как нельзя хранить розы в вазе?

Листья в воде начинают гнить и наполняются бактериями, которые быстро размножаются и автоматически ухудшают качество воды. Загрязненная вода, в свою очередь, уже ухудшает поглощение влаги через стебли, поэтому цветы быстро опадают.

Поэтому все флористы советуют перед тем, как ставить цветы в вазу, тщательно обрезать листья. Кроме того, на длительное хранение цветов влияет регулярная замена воды и даже мытье вазы, которое большинство игнорирует.



Правила хранения роз в вазе / Фото Pinterest

Как ухаживать за розами?

Каждый день кончики стеблей следует обрезать острым секатором. Лучше всего это делать по диагонали, под углом 45 градусов. Именно такой угол позволяет впитать как можно больше воды. Кончики могут забиваться, поэтому обрезку нужно проводить регулярно.

После срезки цветы нужно сразу поставить в воду, чтобы уменьшить риск попадания воздуха в сосуды.

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Что стоит добавлять в воду?

Вместо привычной таблетки аспирина, которую добавляют в воду, можно воспользоваться и другими методами. Это может быть одна чайная ложка сахара и несколько капель лимонного сока. Также подойдет небольшое количество уксуса, разбавленного в чистой воде.

Сахар обеспечивает цветам дополнительный источник энергии, а кислая среда — ограничивает рост микроорганизмов в воде.

Кроме того, очень важно не держать цветы на солнце или рядом с фруктами. Они выделяют газ этилен, который ускоряет их увядание.

Именно правильный уход — чистая вода, обрезка стеблей и удаление листьев — помогут розам долго сохранять свежий вид.