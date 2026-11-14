Когда наступит мороз: лучшие способы утеплить сад

В ноябре уже могут начаться первые заморозки –, а это значит, что многолетние растения и деревья нужно защитить от холодов, чтобы они благополучно пережили зиму.

Многие дачники уже в ноябре начинают сооружать специальные укрытия для многолетних растений, чтобы защитить их от заморозков и резких перепадов температуры, пишет Landlord.

Чем утеплить сад в ноябре и на зиму?

Когда температура опускается ниже 7 градусов, посевы уже нужно укрывать – и особенно важно это делать ночью. Для этого можно использовать покрывала или даже обычную флисовую ткань. Днем укрытие следует убирать, а для закрепления можно использовать горизонтальные скобы.

А вот когда температура уже стабильно опускается ниже 4 градусов, вегетационный период растений можно немного продлить, установив сельскохозяйственную пленку. Чтобы она не слетела от ветра, закрепите ее зажимами.

Если на участке есть контейнеры или горшки, для них вообще можно создать мини-теплицы. А вот фруктовые деревья следует укрывать морозостойкими одеялами, что специально предназначены для сада.

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И все же одним из главных средств зимней защиты является мульчирование. Садоводы советуют использовать для него органические материалы – и большинство из них вы легко найдете у себя на участке. Идеально подойдут компост и солома, а также опавшая измельченная листва, хвоя и т. п.

Мульча не только удерживает влагу, но и помогает создать дополнительный слой изоляции – а это поможет растениям пережить суровую зиму. Особенно эффективен этот метод для чувствительных к морозу и молодых растений.

Но нельзя обойтись и без укрытий из агроволокна. Накрывайте растения осторожно и обязательно оставляйте пространство для вентиляции – иначе внутри скопится влага, а впоследствии это приведет к гниению.