На кухне без нее не обойтись: варианты фритюрниц до 5 тысяч гривен

Фритюрница дома открывает возможности для приготовления десятков различных блюд, но выбрать ее зачастую бывает непросто. Однако всего несколько советов помогут сузить круг поиска.

Первое, с чего нужно начать выбор, – это решить, нужна ли вам классическая фритюрница или аэрофритюрница. От этого будут зависеть и вкус блюд, и затраты на приготовление пищи, пишет Consumer Reports.

Какие бывают фритюрницы?

Основных видов фритюрниц всего два, и далее мы поговорим о них немного подробнее.

На Prom можна знайти фритюрниці Bosch, Philips, Tefal та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга «Оплатити частинами» на термін від 2 до 24 платежів. Покупці на Prom часто замовляють кухонну техніку, зокрема й фритюрниці. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

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Классическая фритюрница

В такой фритюрнице продукты готовятся путем полного погружения в горячее масло. Это позволяет получить максимально хрустящую корочку, а также быстро готовить даже большие порции продуктов. Классическая фритюрница идеально подходит для приготовления темпуры, наггетсов, картофеля фри и пончиков.

В то же время нужно быть готовым к тому, что расход масла будет немалым – примерно 1–3 литра. Масло нужно регулярно менять, а во время приготовления пищи может образовываться довольно стойкий запах.



Фритюрница очень полезна в домашних условиях / Фото Pexels

Вот несколько вариантов фритюрниц для дома:

Kamille KM 6810 – идеальная и компактная модель для использования дома. Прекрасно подходит для приготовления многих жареных закусок – от картофеля фри до крылышек и луковых колец.

– идеальная и компактная модель для использования дома. Прекрасно подходит для приготовления многих жареных закусок – от картофеля фри до крылышек и луковых колец. Grunhelm – аэрофритюрница, что позволяет легко готовить полезную пищу. Фритюрница имеет смотровое окно и чашу с антипригарным покрытием.

– аэрофритюрница, что позволяет легко готовить полезную пищу. Фритюрница имеет смотровое окно и чашу с антипригарным покрытием. ESPERANZA EKG010 Deep Fryer – идеальная модель для жарки картофеля, лука и мяса. За несколько минут можно приготовить идеальное блюдо.

Аэрофритюрница

На самом деле аэрофритюрница – это компактная конвекционная печь, в которой горячий воздух циркулирует вокруг продуктов. Благодаря этому они подрумяниваются практически без использования масла.

Мыть такую фритюрницу проще, и в то же время она более универсальна, ведь в ней можно не только жарить, но и сушить, разогревать, выпекать и запекать. Но есть и несколько минусов – вкус все же будет несколько отличаться от блюд, приготовленных в классической фритюрнице. Кроме того, большие порции придется готовить в несколько заходов.



Аэрофритюрница более универсальна / Фото Pexels

Что обратить внимание при выборе?

Независимо от того, хотите ли вы купить аэрофритюрницу или классическую фритюрницу, есть несколько нюансов, на которые точно стоит обратить внимание.