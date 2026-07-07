Всегда покупайте самый сладкий: как правильно выбрать идеально спелый арбуз

На рынках уже начался сезон арбузов, а это значит, что стоит знать несколько главных секретов, чтобы выбрать сладкий плод. Простые внешние признаки арбуза могут подсказать, насколько он спел.

При покупке не стоит полагаться только на стук по кожуре, пишет Very Well Health. Есть несколько признаков, которые помогут выбрать качественный арбуз в магазине или на рынке.

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По каким признакам выбрать спелый арбуз?

Найдите полевое пятно

Один из главных признаков спелого арбуза – пятно на кожуре, образовавшееся на том месте, где рос арбуз. Именно его называют полевым пятном. Если этот участок кремово-желтого цвета – это хороший знак. А вот белое или светлое пятно – признак того, что арбуз не успел созреть.

Проверьте цвет кожуры

О зрелости арбуза может подсказать его цвет. Сладкий плод имеет равномерную окраску без резких переходов. Не стоит выбирать арбузы с очень блестящей кожурой. Спелый арбуз должен иметь более матовую поверхность.

Проведите тест с полосками

Этот способ подойдет для сортов с выраженными темными полосками. Нужно расположить указательный и средний пальцы между двумя темно-зелеными полосками на кожуре.

Если пальцы поместятся в этом промежутке – это может быть признаком спелого и сладкого плода. Чем шире расстояние между полосками, тем больше времени у арбуза было на созревание.



Тест с полосками поможет выбрать спелый арбуз / Фото Pexels

Оцените вес арбуза

Вес – важный показатель при выборе арбуза. Среди арбузов одинакового размера лучше выбирать тот, который кажется тяжелее. Больший вес может означать, что внутри содержится больше воды, а значит, плод будет сочным. Легкий арбуз может быть недозрелым.

Проверьте хвостик

Особое внимание также следует обратить на верхнюю часть арбуза. Зеленый хвостик может быть признаком того, что плод сорвали рано и он не успел полностью созреть.

А вот сухой коричневый хвостик указывает на то, что арбуз уже созрел естественным путем, поэтому у него больше шансов быть сладким.