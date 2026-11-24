С наступлением холодов грызуны все чаще ищут уютное убежище и пищу рядом с человеком. Защитить дом от нежелательных гостей помогут несколько простых профилактических мер.

Почему крысы пытаются проникнуть в дом именно сейчас?

С понижением температуры крысы активно ищут тепло, пищу и сухие места для гнездования, пишет Mirror. Любое жилище привлекает грызунов, ведь они легко пролезают сквозь трещины, вентиляционные отверстия и небольшие щели у окон или дверей.

В холодные месяцы необходимость выжить заставляет крыс искать пищу и теплое укрытие от морозов даже в светлое время суток,

– пояснили специалисты British Pest Control Association.

Как сделать дом непривлекательным для грызунов?

Эксперты по борьбе с вредителями отмечают, что предотвращение появления крыс заключается не только в перекрытии ходов. Важно лишить грызунов причин оставаться в вашем доме, выполнив три шага:

Правильно храните продукты. Все запасы круп, муки и других продуктов пересыпайте в герметичные стеклянные или пластиковые контейнеры. Также не оставляйте на ночь миски с кормом для домашних животных. Контролируйте отходы. Регулярно выносите мусор из дома, а уличные мусорные баки держите плотно закрытыми, чтобы запах не привлекал вредителей с соседних участков. Наведите порядок в подсобных помещениях. Беспорядок создает множество уютных укрытий. Обязательно рассортируйте старые вещи и хлам в подвалах, погребах, на чердаках, в сараях и гаражах.



Простые советы, как уберечь дом от крыс / Фото Pexels

Чем закрыть щели и отверстия от грызунов?

Чтобы крыса проникла внутрь здания, достаточно отверстия размером с обычную монету. Регулярно осматривайте фундамент и стены дома, уделяя особое внимание нижним участкам, поскольку грызуны чаще всего пролазают именно снизу.

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Если вы обнаружили повреждения или трещины, воспользуйтесь надежными материалами:

Герметик, цемент или металлическая вата помогут надежно заделать щели в стенах и у пола.

Мелкая металлическая сетка пригодится для защиты вентиляционных каналов и сливных отверстий.

Дверные и оконные уплотнители помогут устранить зазоры внизу дверей и по периметру рам.

Если вы кормите птиц в саду, обязательно убирайте остатки еды вечером. Зерно на земле гарантированно привлечет крыс, поэтому поддерживайте зону вокруг кормушки в чистоте.