Зимним утром водителям часто приходится тратить кучу времени на то, чтобы соскребать лед и снег с автомобиля. Несколько простых подручных предметов помогут подготовить машину к выезду за считанные секунды.

Почему стоит подготовить автомобиль к морозной ночи?

Утром очистка кузова, стекол и зеркал от льда отнимает немало сил, когда нужно быстро выезжать в путь. Простые подручные средства помогут сохранить прозрачность стекол и защитить важные детали еще с вечера, рассказывают авторы на YouTube-канале Clever Hacks.

Как защитить лобовое стекло и стеклоочистители?

Чтобы избежать толстого слоя наледи, достаточно накрыть лобовое стекло обычным полотенцем на всю ночь. Ткань впитывает весь холод и влагу, предотвращая образование сплошной ледяной корки, поэтому утром поверхность останется чистой.

Защитить щетки стеклоочистителей от примерзания к стеклу тоже просто:

Возьмите обычный пенопласт или отрезки утеплителя для труб. Наденьте защиту на стеклоочистители перед тем, как оставить машину на стоянке. Утром просто снимите материал – резиновые элементы останутся неповрежденными и готовыми к работе.

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Что делать с боковыми зеркалами и как правильно очищать лед?

Для защиты боковых зеркал от снега и инея воспользуйтесь полиэтиленовыми пакетами с застежкой. Наденьте их на зеркала и надежно закрепите обычными резинками. Утром снимите пакеты, чтобы сразу получить идеальную видимость без лишнего трения.

Если ледяная корка все же образовалась, снимать ее обычным автомобильным скребком нужно по правильному алгоритму:

сначала пройдитесь по стеклу зубчатой стороной скребка, которая делает мелкие трещины в льду;

затем переверните инструмент гладкой стороной и легко соскребите раскрошенный лед.

Вот как правильно подготовить автомобиль и как чистить: смотрите видео

Что еще сделать перед ночной парковкой автомобиля?

Предотвратить утренние проблемы помогает также правильная вентиляция перед тем, как заглушить двигатель. После парковки стоит на несколько минут открыть окна и выпустить теплый влажный воздух, чтобы уменьшить запотевание и обледенение стекол изнутри салона.