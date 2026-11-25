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Чому варто підготувати машину до морозної ночі?

Вранці очищення кузова, вікон і дзеркал від криги забирає чимало сил, коли потрібно швидко вирушати в дорогу. Прості підручні засоби допоможуть зберегти прозорість скла та захистити важливі деталі ще звечора, розповідають автори на YouTube-каналі Clever Hacks.

Як захистити лобове скло та склоочисники?

Щоб уникнути товстого шару намерзання, достатньо накрити лобове скло звичайним рушником на всю ніч. Тканина бере весь холод і вологу на себе, запобігаючи утворенню суцільної крижаної кірки, тому зранку поверхня залишиться чистою.

Захистити щітки двірників від примерзання до скла теж просто:

Візьміть звичайний пінопласт або відрізки утеплювача для труб. Надягніть захист на склоочисники перед тим, як залишити машину на стоянці. Уранці просто зніміть матеріал – гумові елементи залишаться неушкодженими та готовими до роботи.

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Що робити з бічними дзеркалами та як правильно чистити лід?

Для захисту бічних дзеркал від снігу й паморозі скористайтеся поліетиленовими пакетами із застібкою. Надягніть їх на дзеркала та надійно зафіксуйте звичайними гумками. Зранку зніміть пакети, щоб одразу отримати ідеальну видимість без зайвого тертя.

Якщо льодова кірка все ж з'явилася, знімати її звичайним автомобільним скребком потрібно за правильним алгоритмом:

спершу пройдіться по склу зубчастою стороною скребка, яка робить дрібні тріщини в кризі;

потім переверніть інструмент гладким боком і легко зчистьте розкришений лід.

Ось як правильно підготувати авто та як чистити: дивіться відео

Що ще зробити перед нічною стоянкою авто?

Запобігти ранковим проблемам допомагає також правильна вентиляція перед тим, як заглушити мотор. Після паркування варто на кілька хвилин відчинити вікна та випустити тепле вологе повітря, щоб зменшити запотівання та обмерзання скла зсередини салону.