Включите этот прибор и направьте его на батарею: простой трюк заставит радиатор греть сильнее

С наступлением холодов отопление работает постоянно, однако воздух в гостиной по-прежнему остается прохладным. Восстановить максимальную теплоотдачу батарей можно за несколько минут с помощью простого бытового предмета.

Почему радиаторы начинают хуже греть?

Со временем внутри батарей скапливаются пыль, шерсть животных и мелкий мусор, которые препятствуют естественному движению воздуха, пишет idealista. Как пояснила эксперт по энергетике Изабель Бастиан, обычный фен помогает быстро выдуть эту грязь без разборки конструкции.

Радиаторы работают по принципу конвекции: холодный воздух поступает снизу, соприкасается с нагретыми металлическими пластинами и поднимается вверх, наполняя комнату теплом. Когда на внутренних ребрах оседает слой пыли, образуется изоляционный барьер. Из-за этого помещение нагревается значительно медленнее, а система отопления потребляет больше энергии для достижения комфортной температуры.

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Как правильно почистить батарею феном?

Чтобы мусор не разлетелся по всей комнате, важно правильно подготовить пространство и соблюдать последовательность действий:

Выключите отопление и дождитесь, пока радиатор полностью остынет. С холодных металлических поверхностей грязь отстает гораздо легче. Положите на пол непосредственно под батарею старое влажное полотенце или смоченную газетную бумагу. Влага надежно задержит пыль и не даст ей подняться в воздух. Наденьте защитную маску, если у вас есть склонность к аллергии на пыль или пылевых клещей. Установите на фен узкую насадку-концентратор и включите режим холодного или умеренно теплого воздуха. Горячий поток включать не стоит. Медленно продувайте внутренние секции через верхнюю защитную решетку, двигаясь сверху вниз по всей длине радиатора. Осторожно заверните полотенце краями внутрь, чтобы выбросить собранный мусор, а переднюю панель батареи протрите влажной микрофиброй с несколькими каплями нейтрального мыла.



Батарею легко очистить феном / Фото Pexels

Каких ошибок следует избегать?

Специалисты не рекомендуют сушить на радиаторах влажную одежду. Вещи перекрывают выход теплого воздуха и повышают уровень влажности в помещении, что приводит к появлению конденсата на окнах. Также не следует закрывать батареи массивными декоративными коробками или плотными шторами.

Что еще поможет вернуть тепло в дом?

Если после удаления пыли верхняя часть батареи остается холодной, а нижняя – горячей, в системе образовалась воздушная пробка. В такой ситуации следует своевременно вы спустить воздух а из батарей через специальный клапан.

Кроме того, проверьте расположение мебели: диван или шкаф, стоящие вплотную к радиатору, забирают тепло. Если движение воздуха заблокировано, комната не сможет прогреться, поэтому оставьте между мебелью и батареей расстояние не менее 30 сантиметров.