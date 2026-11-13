Увімкніть цей прилад і спрямуйте на батарею: простий трюк змусить радіатор гріти сильніше

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Чому радіатори починають гірше гріти?

З часом усередині батарей накопичуються пил, шерсть тварин і дрібне сміття, які блокують природний рух повітря, пише idealista. Як пояснила експертка з енергетики Ізабель Бастіан, звичайний фен допомагає швидко видути цей бруд без розбирання конструкції.

Радіатори працюють за принципом конвекції: холодне повітря заходить знизу, контактує з нагрітими металевими пластинами та підіймається вгору, наповнюючи кімнату затишком. Коли на внутрішніх ребрах осідає шар пилу, утворюється ізоляційний бар'єр. Через це приміщення нагрівається значно повільніше, а система опалення споживає більше енергії для досягнення комфортної температури.

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Як правильно почистити батарею феном?

Щоб сміття не розлетілося по всій кімнаті, важливо правильно підготувати простір і дотримуватися послідовності дій:

Вимкніть опалення та дочекайтеся, поки радіатор повністю охолоне. На холодних металевих поверхнях бруд відстає значно легше. Покладіть на підлогу безпосередньо під батарею старий вологий рушник або змочений газетний папір. Волога надійно затримає пил і не дасть йому піднятися в повітря. Одягніть захисну маску, якщо ви маєте схильність до алергії на пил або пилових кліщів. Закріпіть на фені вузьку насадку-концентратор та увімкніть режим холодного або помірно теплого повітря. Гарячий потік вмикати не варто. Повільно продувайте внутрішні секції через верхню захисну решітку, рухаючись згори донизу по всій довжині радіатора. Обережно загорніть рушник краями всередину, щоб викинути зібране сміття, а передню панель батареї протріть вологою мікрофіброю з кількома краплями нейтрального мила.

Батарею легко очищують феном / Фото Pexels

Яких помилок варто уникати?

Фахівці не радять сушити на радіаторах вологий одяг. Речі закривають вихід теплого повітря та підвищують рівень вологості в приміщенні, що призводить до появи конденсату на вікнах. Також не слід закривати батареї масивними декоративними коробами чи цупкими шторами.

Що ще допоможе повернути тепло в оселю?

Якщо після видалення пилу верхня частина батареї залишається холодною, а нижня гаряча, у системі утворилася повітряна пробка. У такій ситуації варто вчасно спустити повітря з батарей через спеціальний клапан.

Крім того, перевірте розміщення меблів: диван чи шафа впритул до радіатора крадуть тепло. Якщо заблокований рух повітря, кімната не зможе прогрітися, тому залиште між меблями та батареєю відстань щонайменше 30 сантиметрів.