В течение нескольких следующих месяцев большинство наших образов будет состоять из штанов. Однако это не означает, что мы будем сочетать свитера только с привычными для нас штанами-палаццо.

Тренды этого сезона предлагают интересные модели, которые способны стать главной изюминкой образов, пишет In Journal. Осенняя мода имеет все шансы вызвать восторг и как можно скорее заменить джинсы.

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Какие штаны в моде этой зимой?

Замшевые штаны

Штаны из замши выглядят довольно элегантно и дорого, поэтому их стоит примерить, если захочется создать роскошный аутфит. В этом сезоне актуальны штаны с прямыми штанинами и свободным кроем. Также хорошо смотрятся широкие штаны или те, что повторяют линию тела.

Штаны строгого кроя

Популярность этих штанов не снизится даже в зимнее время. Девушки обожают дополнять свои образы штанами строгого кроя со свободным силуэтом. Они достаточно удобны для повседневной носки и хорошо сочетаются с уггами или сапогами на каблуке.

Вельвет

Материал, который был модным в детстве миллениалов, снова вернулся в моду. Долгое время вельвет считался устаревшим, но уже несколько сезонов подряд прорывается в тренды и в этом году все-таки стал современным и востребованным.

Кожаные штаны

С приходом холодных дней мы все возвращаемся к кожаным штанам. В этом сезоне они привлекают особое внимание. Вместо классических черных или коричневых штанов рекомендуем присмотреться к тиснению под кожу питона или крокодила.

Штаны клеш

Этой зимой еще большое возвращение переживают штаны-клеш. Учитывая, что многие дизайнеры сделали ставку на стиль бохо, они идеально подойдут для сочетания с сапогами-казаками. К тому же, клеш прекрасно вписывается в дневной или вечерний гардероб.