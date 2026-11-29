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Тренди цього сезону пропонують цікаві моделі, які здатні стати головною родзинкою образів, пише In Journal. Осінні тенденції мають усі шанси викликати захват та якнайшвидше замінити джинси.

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Які штани в моді цієї зими?

Замшеві штани

Штани із замші виглядають досить елегантно й дорого, тому їх слід приміряти у випадках, коли захочеться створити розкішний аутфіт. Цього сезону актуальними вважаються штани з прямими штанинами та вільним кроєм. Також гарно виглядають широкі штани чи ті, що повторюють лінію тіла.

Штани строгого крою

Популярність цих штанів не зменшиться навіть в зимову пору. Дівчата обожнюють доповнювати свої образи штанами строгого крою з вільним силуетом. Вони достатньо комфортні для щоденного носіння й добре поєднуються з уггами чи чоботами на підборах.

Вельвет

Матеріал, який був модний в дитинстві міленіалів, знову повернувся в моду. Тривалий час вельвет вважався застарілим, але вже кілька сезонів поспіль проривається в тренди, і все таки цього року став сучасним та бажаним.

Шкіряні штани

З приходом холодних днів усі ми повертаємося до шкіряних штанів. Цього сезону вони привертають особливу увагу. Замість класичних чорних чи коричневих штанів рекомендуємо придивитися до тиснення під шкіру пітона чи крокодила.

Штани кльош

Цієї зими ще одне велике повернення переживають штани кльош. Враховуючи, що багато дизайнерів зробили ставку на стиль бохо, то вони ідеально підійдуть для поєднань з чоботами-козаками. До того ж, кльош чудово вписується в денний чи вечірній гардероб.