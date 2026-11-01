Сезон свитеров начался: 5 вариантов, которые все будут носить до конца зимы

Трикотаж – идеальная вещь для холодного времени года, которая отлично сочетается с большинством вещей в гардеробе. Свитер занимает центральное место в осенне-зимних коллекциях и наших образах, поэтому важно лишь выбрать актуальные варианты, которые можно легко носить в офис или на встречи с друзьями.

Преимущество свитеров в том, что они довольно легко сочетаются со всеми вещами, пишет In Journal. В прошлом году в тренде были свитера с ромбами, а в этом году их место заняли другие фасоны, принты и цвета.

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Какие свитера в моде в этом сезоне?

Свитер с V-образным вырезом

Этот свитер стал бесспорным фаворитом модниц. И хотя такой вариант лучше всего сочетается с классическими элементами гардероба, в этом году стоит сделать ставку на цвет.

Свитер с V-образным вырезом хорошо сочетается с джинсами, штанами, юбками и шортами. В этом году модниц ждет одно нововведение – их стали стилизовать с белыми футболками.

Свитер на молнии

Свитеры и кардиганы на молнии снова становятся очень популярными. Такие вещи удачно сочетаются с повседневной и элегантной одеждой. Их главное преимущество – в универсальности.

Полностью застегнутый кардиган согреет, расстегнутый сверху – придаст немного стиля преппи, а полностью расстегнутый – кэжуальности. Носить такие свитера можно поверх маек, футболок, лонгсливов и гольфов.

Кардиган с высоким воротником

Одежда с высоким воротником визуально может удлинить силуэт и придаст образу изысканности. Носить такую вещь рекомендуют с юбкой-карандашом и различными моделями джинсов и штанов.

Дофаминовый цвет свитера

В этом сезоне модницам рекомендуют выбирать свитера в ярких цветах. Это может быть кобальтовый синий, яркий красный или эффектный фиолетовый. Яркий цвет уже самодостаточен, поэтому верх можно дополнить классическими штанами или базовыми джинсами.

Свитер с косичками

Эти свитера сразу же отсылают к эстетике бренда Polo Ralph Lauren и выраженному стилю преппи. Узнаваемые рельефные мотивы особенно удачно смотрятся с жокейскими сапогами или обувью на каблуке.

Классический крой и структурированная вязка делают этот свитер таким, что он никогда не выйдет из моды и всегда будет выглядеть изысканно в любой ситуации.

Осенью и зимой свитера остаются важной частью гардероба, поэтому можно выбрать для себя все 5 вариантов, которые точно пригодятся в течение нескольких месяцев.